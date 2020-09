Corona-Impfung : Pharmakonzerne gegen Trump

Die Pharmabranche glaubt nicht an einen Corona-Impfstoff vor der Wahl in Amerika im November. Bild: AP

Donald Trump wird in diesen Tagen nicht müde, über die baldige Ankunft eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zu sprechen. Mitarbeiter seines Wahlkampfteams sehen eine Impfung, die vor den Präsidentenwahlen am 3. November herauskommt, als „Heiligen Gral“ für seine Erfolgschancen, schreibt die „New York Times“. Umso größer ist die Sorge, dass solche Impfstoffe überhastet auf den Markt kommen, bevor ihre Wirksamkeit und Sicherheit hinreichend belegt sind.

Nun sieht sich die Pharmabranche zu einer ungewöhnlichen Gemeinschaftsaktion gezwungen, um der Öffentlichkeit solche Ängste zu nehmen. Insgesamt neun amerikanische und europäische Pharmaunternehmen haben am Dienstag eine öffentliche Erklärung abgegeben, die sie selbst „historisch“ nennen: Sie versprachen, in ihrer Arbeit an Impfungen gegen das Coronavirus „die Integrität des wissenschaftlichen Prozesses aufrechtzuerhalten“. Dazu gehört es nach ihren Angaben, die Zulassung eines Impfstoffs erst dann zu beantragen, wenn er sich in klinischen Tests als wirksam und sicher herausgestellt hat. Das Versprechen soll helfen, „öffentliches Vertrauen“ in kommende Corona-Impfungen zu gewährleisten.