Arbeitsrecht : Das Impf-Rätsel

In den kommenden Wochen kann es bei der Arbeit durchaus zu blöden Situationen kommen, da geht es Unternehmensberatern nicht anders als Putztrupps. Das Team kommt beim Kunden an, möchte das Gebäude betreten – doch der Kunde räumt den Zugang zu seinen Gebäuden nur geimpften Leuten ein. Was soll der Chef da tun? Seine Mitarbeiter fragen, wer geimpft ist und wer nicht?

Ungewöhnlich sind solche Situationen nicht. Journalisten erleben schon Termine, für die sie sowohl geimpft als auch getestet sein müssen – schließlich ist noch nicht klar, in welchem Ausmaß Geimpfte die Delta-Variante übertragen können. Doch der Arbeitgeber darf seine Mitarbeiter nicht nach dem Impfstatus fragen, das ist zumindest die Mehrheitsmeinung unter Arbeitsrechtlern. Nur wenige Juristen finden, dass die Pandemie schwerer wiegt als der Schutz der Gesundheitsdaten.

Auch das Arbeitsministerium stellt sich auf eine eindeutige Position: „Der Arbeitgeber hat keine allgemeine Rechtsgrundlage, nach dem Impfstatus zu fragen“, sagt Staatssekretär Björn Böhning (SPD). Und: „Solange es keine Impfpflicht gibt, darf die Frage der Impfung keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben.“

Viele solcher Fragen werden in diesen Wochen ganz pragmatisch gelöst. Der Arbeitgeber setzt die Impfung stillschweigend voraus, und alles geht gut. Oder der Arbeitnehmer kümmert sich selbst darum, wenn er irgendwo nicht reinkommt. Und für besondere Ausflüge wird dann halt trotzdem der Impfstatus abgefragt, und niemand beschwert sich.

Wohin kann der Arbeitgeber seine Leute noch schicken?

Doch wo das Arbeitsverhältnis schlecht ist, da kann es kompliziert werden. Was soll ein Arbeitgeber tun, der nicht wissen darf, ob er seine Mitarbeiter noch zum Kunden schicken kann? Alle in den Innendienst versetzen? Die Aufträge ablehnen und die Mitarbeiter entlassen? Den Kunden verklagen, damit der auch ungeimpftes Personal akzeptiert? So viel steht fest: Viele solcher Fragen werden vor Gericht landen. Von Rechtssicherheit können alle Beteiligten auf Monate hinaus nur träumen.

Gut wäre es, wenn es eine politische Lösung für die Frage gäbe. Auch das kann allerdings noch eine ganze Weile dauern. Am 10. September wird die aktuelle Corona-Arbeitsschutzverordnung ungültig, sie wird also sowieso überarbeitet. Doch in Berlin glaubt so mancher, dass eine Verordnung für diese Frage gar nicht ausreicht. Es brauche ein richtiges Gesetz. Dazu aber wird es realistischerweise erst nach Bundestagswahl und Regierungsbildung kommen, also nicht vor November.

Und was sollte überhaupt drinstehen in so einem Gesetz? Gewerkschafter und Datenschützer sorgen sich davor, dass das Arbeitsrecht auf die schiefe Bahn gerät. Wenn der Arbeitgeber erst mal fragen darf, ob der Mitarbeiter gegen Corona geimpft ist – wird dann vielleicht bald für andere Impfungen auch so ein Auskunftsrecht eingeführt? Am Ende sogar für bestimmte Diagnosen? Kompliziert wird es jedenfalls, wenn der Arbeitgeber zwar eines Tages über die Impfung Bescheid wissen darf, aber der Mitarbeiter sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann. Schon liegt die nächste Frage nahe: Ist das wirklich so? Woran liegt’s denn?

Eine allgemeine Impfpflicht könnte das Problem des Auskunftsrechts für den Arbeitgeber in die Versenkung schicken. Einzelne Gewerkschafter können sich zumindest vorstellen, darüber zu sprechen, ob man ein Impf-Auskunftsrecht für die Zeit der „epidemischen Lage“ schafft, das also nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich eng auf die Pandemie beschränkt wäre.

So oder so: Eine schnelle Lösung ist nicht zu erwarten.