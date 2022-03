Impfstoffe gegen Corona : Sechs Pharma-Frauen halten die Pandemie in Schach

Am 2. April fallen in vielen Bundesländern die meisten Corona-Maßnahmen weg. Viele werden sich nach mehr als zwei Jahren mit der Seuche dann wieder zurück in Büros, Gaststätten, Fußballstadien wagen. Ob das klug ist, werden wir nachher an den Infektionsraten und Krankenhausfällen sehen. Aber eins wissen wir schon jetzt: Die Einschränkungen blieben gewiss noch viel länger und strenger in Kraft, wenn nicht eine Reihe von Forscherinnen in Rekordzeit Impfstoffe gegen das Virus entwickelt hätten. Richtig gelesen: Es waren nicht Männer, sondern Frauen, die für fast alle erfolgreichen Corona-Impfstoffhersteller – von Pfizer und Biontech bis zu Novavax und Johnson & Johnson – die entscheidenden Fortschritte verbucht haben.

Die Karrieren der sechs Frauen, um die es in diesem Text gehen soll, sind jede für sich bemerkenswert, manche sogar abenteuerlich. Bessere Vorbilder für Mädchen und junge Frauen, die viel mit ihrem Berufsleben vorhaben, lassen sich kaum denken. Den verdienten Ruhm dafür hat hierzulande bisher aber allenfalls Özlem Türeci abbekommen, die Mitgründerin des Mainzer Unternehmens Biontech. Die Tochter eines aus der Türkei stammenden Mediziners, der in einem katholischen Landkrankenhaus bei Cloppenburg arbeitete, wollte als Kind Nonne werden, verschrieb sich dann aber doch dem Kampf gegen den Krebs und fand zusammen mit ihrem Ehemann und Kompagnon Ugur Sahin gewissermaßen nebenbei heraus, wie sich die neuartige mRNA-Technik im Kampf gegen Corona nutzen lässt. Biontech ist dadurch von einem Start-up zu einem Unternehmen mit Milliardenumsatz geworden, Türeci und Sahin wurden mit Auszeichnungen überhäuft.