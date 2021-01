Impfstoff von Moderna : Der zweite Hoffnungsträger

Europa hat einen zweiten Corona-Impfstoff: Die EU-Kommission hat das Präparat des amerikanischen Herstellers Moderna freigegeben. Kann man sich jetzt also aussuchen, womit man geimpft werden will? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum neuen Mittel.

Wie unterscheidet sich der Moderna-Impfstoff vom Biontech-Vakzin?

Die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) hat am Mittwoch die Zulassung für das Corona-Vakzin des amerikanischen Biotechkonzerns Moderna empfohlen. Die Europäische Kommission erteilte wenige Stunden später ihre Zustimmung. Es ist damit nach dem von Biontech und Pfizer der zweite Impfstoff gegen das Virus, der die Genehmigung in Europa erhält.

Beide Vakzine basieren auf der erstmals zugelassenen mRNA-Technologie, die mit Hilfe von Botenstoffen arbeitet. Dennoch unterscheiden sich die Vakzine in einigen Punkten. Zwar nutzen beide Hersteller zwei Impfdosen, die im Abstand von mindestens 21 Tagen (Biontech/Pfizer) sowie 28 Tagen (Moderna) gespritzt werden. Dabei verabreichen Biontech und Pfizer allerdings je 30 Mikrogramm, bei Moderna sind es 100 Mikrogramm. Beide Impfstoffe hatten in den großen klinischen Studien mit Zigtausenden Probanden mit 95 Prozent (Biontech/Pfizer) und 94,1 Prozent (Moderna) sehr hohe Wirksamkeitsraten zum Schutz vor einer Erkrankung mit Covid-19 erzielt. Die Impfung von Biontech und Pfizer ist für ein Alter von 16 Jahren an zugelassen. Die Impfung von Moderna ist von einem Alter von 18 Jahren an zugelassen.