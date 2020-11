Impfstoff von Biontech : Die Milliardäre hinter der Erfolgsgeschichte

Deutschland hat zwei neue Stars. Es sind die Mediziner Özlem Türeci und Ugur Sahin, deren Forschung die bislang größte Hoffnung im Kampf der Menschheit gegen das Coronavirus entsprungen ist, der potentielle Impfstoff der Mainzer Firma Biontech. Die Nachricht, dass diese Substanz aller Voraussicht nach sogar noch viel besser vor der Seuche schützen wird als zuvor erhofft und noch in diesem Jahr millionenfach zur Verfügung stehen könnte, hat in der vergangenen Woche die Stimmung an vielen Abendbrottischen aufgehellt und die Aktienkurse rund um die Welt in die Höhe schießen lassen. Ist das der Anfang vom Ende der Pandemie? Biontech selbst, bis vor einem halben Jahr bloß Eingeweihten aus der Biotech-Szene ein Begriff, ist an der Börse nun 25 Milliarden Dollar wert, gut dreimal so viel wie die Deutsche Bank.

Die zwei Wissenschaftler, deren Eltern aus der Türkei nach Deutschland kamen, stehen dafür völlig zu Recht im Rampenlicht. Der Erfolg dieses klugen, sympathisch-bescheiden auftretenden Forscher-Ehepaars – er ist der Vorstandsvorsitzende, sie die Medizinchefin von Biontech – hat alles, was zu einer wahren Heldengeschichte gehört. Doch die ganze Wahrheit über die neue deutsche Corona-Hoffnung ist damit noch nicht erzählt. Brillante Forschung genügt nicht, um eine Firma wie Biontech vom Start-up zu einem Betrieb mit 1500 Beschäftigten und der Produktionskapazität für mehrere hundert Millionen Dosen Impfstoff im Jahr aufzubauen. Dafür braucht es zudem Durchhaltevermögen und Verhandlungsgeschick, es braucht unternehmerische Ellenbogen und ein Netzwerk in der Pharmabranche. Und nicht zuletzt Geld, sogar sehr viel Geld.

Deshalb sollen in diesem Artikel nicht die beiden Forscher Türeci und Sahin die Hauptpersonen sein, sondern ein anderes Pärchen: die beiden Unternehmer Andreas und Thomas Strüngmann, eineiige Zwillingsbrüder, am Tegernsee zu Hause und im Jahr 2005 mit dem Verkauf des einst von ihnen gegründeten Pharmaherstellers Hexal in die Riege der reichsten Deutschen aufgestiegen. Den Strüngmann-Brüdern wäre es fremd, ihre eigene Rolle als Investoren mit großen Worten zu beschreiben. Sie halten sich lieber im Hintergrund. Doch der Sachverhalt ist eindeutig: Ohne ihren Wagemut und Geschäftssinn wäre Biontech kaum gegründet und der Impfstoff, auf den die Welt nun hofft, nicht entwickelt worden.

Die Vorgeschichte zur großen Biontech-Story begann vor 15 Jahren. Da einigten sich die Strüngmanns und der Schweizer Konzern Novartis auf den Verkauf von Hexal für 5,6 Milliarden Euro. Die beiden Brüder – Kinder eines Augenarztes mit unternehmerischer Ader, Andreas ein promovierter Mediziner, Thomas ein promovierter Ökonom – hatten die Firma mit populären Präparaten wie dem Erkältungsmittel ACC akut, niedrigen Preisen und einer Werbekampagne mit dem früheren Gesundheitsminister Norbert Blüm zu einem der größten Hersteller günstiger patentfreier Arzneimittel in Europa geformt.

Der Schlüssel dazu war nicht bahnbrechende Forschung, sondern industrielle Effizienz und ein schlagkräftiger Vertrieb. Es gehört zum besonderen Reiz dieser Geschichte, dass heute ausgerechnet die Strüngmann-Firma Biontech mit einem sensationellen Durchbruch in der Pharmaforschung für Furore sorgt. Aber zurück ins Jahr 2005. Bei ihrem lukrativen Abschied von Hexal waren die Brüder 55 Jahre alt. Sie hätten ihr Vermögen in die zu dieser Zeit noch zuverlässig boomende deutsche Autoindustrie stecken können oder in pflegeleichte Aktienfonds. Sie hätten fortan in Luxus und süßem Nichtstun schwelgen können, bevorzugt im steuergünstigen Ausland. Aber sie hatten etwas anderes vor. Sie wollten etwas Neues, Zukunftsträchtiges aufbauen.