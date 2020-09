Impfstoffentwicklung : Kommt die Rettung aus Dessau?

Alle Welt hofft auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dass er aus Dessau in Sachsen-Anhalt kommen könnte, ahnt indes kaum jemand. Dort hat das Unternehmen IDT Biologika seinen Sitz. Es hat eine bewegte deutsch-deutsche Vergangenheit und zählt zu den wichtigsten gewerblichen Arbeitgebern in Dessau, ist jenseits der Stadtgrenzen jedoch nur Eingeweihten bekannt. Das liegt am Geschäftsmodell: Die Firma hat sich darauf verlegt, im Auftrag großer Pharmakonzerne Arzneimittel zu entwickeln und herzustellen. Der eigene Name – die drei Buchstaben stehen als Abkürzung für „Impfstoffwerk Dessau-Tornau“ – taucht dann höchstens im Kleingedruckten auf. Aber das könnte sich nun ändern.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Die Bundesregierung jedenfalls hält das Corona-Impfstoffprojekt von IDT für so vielversprechend, dass sie es mit voraussichtlich rund 120 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm fördern will. Der Vertrag darüber ist noch nicht unterzeichnet, im Prinzip sind sich beide Seiten aber einig. Die Firma aus Dessau ist eins der drei Unternehmen, die ein Expertengremium rund um das Paul-Ehrlich-Institut, die oberste Impfstoffbehörde im Land, Bundesforschungsminsterin Anja Karliczek (CDU) im Sommer als besonders förderungswürdig in Sachen Corona empfohlen hat. „Sowohl in formaler wie in qualitativer Hinsicht“ habe das Projekt aus Dessau überzeugt, heißt es dazu aus dem Ministerium.

Die beiden anderen, Biontech aus Mainz und Curevac aus Tübingen, sind freilich ungleich prominenter. Das liegt zum einen daran, dass sie von SAP-Pionier Dietmar Hopp beziehungsweise den Hexal-Gründern Andreas und Thomas Strüngmann über viele Jahre mit viel Geld gepäppelt wurden, nun beide an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq notiert sind und dort wegen der Hoffnungen der Investoren auf einen Erfolg in der Impfstoffentwicklung auf eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar kommen. Zum anderen hängt die Bekanntheit damit zusammen, dass sowohl Biontech als auch Curevac eine völlig neuartige Art von Medikamenten zu entwickeln versuchen, die auf dem Einsatz der sogenannten Messenger-RNA (m-RNA) basiert, einem Schwestermolekül des Erbgutträgers DNA. Und schließlich sind in beiden Firmen die Gründer noch mit an Bord, das sorgt für Start-up-Spirit. Bei Curevac kommt noch hinzu, dass sich im Sommer der Bund mit 300 Millionen Euro beteiligt hat, um eine Abwanderung der Firma ins Ausland zu verhindern.

Vom Volkseigenen Betrieb zum Hoffnungsträger

So viel Spektakel hat IDT Biologika nicht zu bieten. Dafür aber eine bodenständige Erfolgsgeschichte aus dem deutschen Mittelstand. Die Firma geht auf ein 1921 gegründetes bakteriologisches Institut zurück. In der DDR wurde daraus ein Volkseigener Betrieb, der auf die Herstellung von Impfstoffen fürs Nutzvieh spezialisiert war und mehr als tausend Mitarbeiter beschäftigte. Nach der Wiedervereinigung übernahm dann der westdeutsche Unternehmer Hartmut Klocke aus dem Badischen das Werk, der mit der Abfüllung und Verpackung von Arzneimitteln groß geworden war. Bis heute ist IDT Biologika im Besitz der Familie Klocke.

Von der einst dominierenden Veterinärmedizin hat sich die Firma indes getrennt und konzentriert sich nun auf das Geschäft mit Impfstoffen für Menschen. Die Mitarbeiterzahl, nach Auskunft des Unternehmens in den Neunzigerjahren auf 140 gesunken, liegt nun bei 1500 – mehr als zu DDR-Zeiten. Den Umsatz beziffert die Firma mit 220 Millionen Euro im Jahr. „Wir wachsen solide und rentabel“, sagt Geschäftsführer Jürgen Betzing. „Das ist eine für Ostdeutschland außerordentliche Erfolgsgeschichte der Privatisierung.“