Nach der Impfstoffgenehmigung : Wie es jetzt weitergeht

Warum werden die Corona-Impfstoffe von der Ema beurteilt, und warum hat die EU-Kommission zentral mit den Herstellern verhandelt? Wäre es nicht besser gewesen, wenn Deutschland das allein gemacht hätte?

Die Ema-Beurteilung ist gründlicher als eine nationale Notfallgenehmigung, sie schließt zudem die staatliche Haftung für Nebenwirkungen aus. Ein zentraler Einkauf hat den Vorteil, dass die EU-Kommission über mehr Einkaufsmacht verfügt. Sie hat zum Beispiel bessere Preise ausgehandelt als die amerikanische Regierung.

Kann nun sofort geimpft werden?

Jein. Zuerst muss die dafür zuständige EU-Kommission – basierend auf der Ema-Beurteilung – den Impfstoff genehmigen. Sie hat zugesagt, das bis spätestens Mittwoch zu tun. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte nach der Ema-Empfehlung sogar eine Entscheidung bis Montagabend an. Soweit noch nicht geschehen, soll das Vakzin über Weihnachten in die EU-Mitgliedstaaten ausgeliefert werden. In Deutschland will das Paul-Ehrlich-Institut in dieser Zeit die Chargen prüfen und freigeben. Wie in etlichen anderen Mitgliedstaaten ist der Impfstart für den 27. Dezember geplant. In der ganzen EU soll es spätestens am 29. Dezember losgehen.

Wie viel Impfstoff steht dann in Deutschland zur Verfügung?

Kurzfristig sind für Deutschland etwa 400.000 Dosen vom Biontech-Pfizer-Impfstoff eingeplant. Im Januar könnten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums drei bis vier Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Im ersten Quartal rechnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen. Langfristig dürften es von den 300 Millionen Dosen, die sich die EU von Biontech/Pfizer insgesamt gesichert hat, etwas mehr als 50 Millionen Dosen sein. Allerdings ist dieser Impfstoff noch längst nicht komplett produziert. Vom Biontech-Pfizer-Vakzin sind für eine Impfung jeweils zwei Impfdosen nötig. Von den von der EU insgesamt bestellten Vakzinen der unterschiedlichen Hersteller sollen rund 300 Millionen auf Deutschland entfallen.

Wie viel Impfstoff kann Biontech/Pfizer kurzfristig liefern?

In diesem Jahr hat das Unternehmen schon vor der Genehmigung auf Halde produziert, insgesamt sind für dieses Jahr weltweit 50 Millionen Dosen geplant. 2021 sollen dann bis zu 1,3 Milliarden hergestellt werden, unter anderem in Mainz, Idar-Oberstein und Marburg. Die Herstellung des Impfstoffs dauert nach Unternehmensangaben eine Woche. Qualitätskontrolle und Freigabe benötigten dann weitere drei Wochen.

Wie viele Menschen werden in Deutschland kurzfristig geimpft werden können?

Spahn ist vorsichtig. Es werde am Anfang „ruckeln“, sagte er am Sonntagabend. Großbritannien habe in den ersten zwölf Tagen 300.000 Menschen impfen können. „Das werden wir auch in den ersten Tagen erreichen können“, so Spahn.

Werden bald weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen?

Die Ema will am 6. Januar über den Moderna-Impfstoff entscheiden. Von diesem Vakzin, das wie jenes von Biontech/Pfizer auf der mRNA-Technologie beruht, hat die EU-Kommission 160 Millionen Dosen geordert. Auch hier sind zwei Impfdosen nötig. Weitere Impfstoffe sollen im ersten Quartal 2021 folgen.

Wie wird der Impfstoff deutschlandweit verteilt?

Der Bund lässt das Präparat je nach Bevölkerungsanteil an insgesamt 27 feste Standorte in den Bundesländern liefern. Danach sind die Länder für Lagerung und Verteilung sowie die Beschaffung von Impfzubehör wie Lösungsmittel, Spritzen und Kanülen zuständig.

Woher weiß ich, wann ich beim Impfen dran bin? Antworten finden Sie hier.

Welche logistischen Herausforderungen gibt es?

Mehr zum Thema 1/

Der Biontech-Pfizer-Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. In speziell entwickelten Versandboxen kann das Präparat bei diesen Temperaturen bis zu 15 Tage transportiert werden. Im Kühlschrank ist eine Lagerung bis zu fünf Tage möglich.