Kampf gegen Corona : Impfstoff? Freut euch nicht zu früh!

Wer in den Kampf gegen Covid-19 investiert, erwirbt sich damit auch privilegierten Zugang. Die Aneignung der Impfstoff-Entwicklung durch die Politik ist allerdings nicht unproblematisch.

Der Verteilungskonflikt um einen Covid-19-Impfstoff bietet die Basis, auf der sich Fahnenschwenk-Patriotismus und Anti-Amerikanismus genussvoll austoben können. In der Zelebration der Empörung darüber, dass sich die Amerikaner prioritären Zugriff auf einen Impfstoff gegen Covid 19 des französischen Unternehmens Sanofi gesichert haben könnten, wird allerdings eine Binsenweisheit vernachlässigt.

Es hat sich bewährt, die Kuh erst zu melken, bevor man sich an die Verteilung des Camemberts macht. Denn der Impfstoff, der so viel Sehnsucht weckt, existiert noch nicht. Wir wissen nicht, wann er auf den Markt kommt, wer ihn entwickeln und produzieren wird und wie wirksam er sein wird. Wir können noch nicht einmal vorhersagen, ob er noch gefragt sein wird, wenn er fertig ist.

Das vorausgeschickt, bleibt es sinnvoll, sich Gedanken über eine Verteilung eines Impfstoffs zu machen, den alle Regierungen haben wollen. Sanofi ist in politischer Naivität von einem bewährten Mechanismus ausgegangen, demzufolge jenes Land bevorzugte Zuteilung genießt, dessen Regierung den Konzern am stärksten vom Risiko der Entwicklung und Produktion eines Impfstoffs entlastet.

Teure Produktionsstätten

Das sind die Vereinigten Staaten: Kein Land investiert mehr Geld in die Bekämpfung von Pandemien, Epidemien und anderen biologischen Bedrohungen. Seit 2006 hat Amerika eine eigene Agentur namens Barda mit der Aufgabe, die Entwicklung und Produktion von Gegenmitteln gegen biologische Bedrohungen zu ermöglichen und sie dann in die Notfallreserve aufzunehmen. In der Corona-Krise hat der Kongress das Jahresbudget jener Agentur von 560 Millionen Dollar auf 3,5 Milliarden Dollar aufgestockt.

Das Geld soll vor allem verwendet werden, um mit der Errichtung von Produktionsstätten schon zu beginnen, bevor ein Impfstoff-Kandidat die abschließende Genehmigung der Gesundheitsaufsicht bekommen hat. Kein Unternehmen würde dieses Risiko ohne Staatshilfe schultern. Amerika will die Zeit, bis der Impfstoff geliefert wird, dramatisch verkürzen und schultert dafür das Risiko für Produktionsstätten, die vielleicht nie gebraucht werden.

In den Genuss der Förderung können viele Unternehmen kommen einschließlich Sanofi, das von Barda im vergangenen halben Jahr Hunderte Millionen Dollar für die Entwicklung einer Grippeimpfung und 30 Millionen für Coronavirus-Forschung erhalten hat.

Auch andere Länder nicht tatenlos

Die Vereinigten Staaten leisten mit dem Programm einen Dienst an der Menschheit. Sie beanspruchen nicht das Recht an den entwickelten Heilmitteln, und sie helfen bei der Finanzierung von Kapazitäten, die über den Bedarf der amerikanischen Bevölkerung hinausgehen. Neben Barda sind das Pentagon und die Bill- Gates-Gründung Cepi die wichtigsten Finanziers von Impfstoff-Entwicklungen. Mit dem Wissen um dieses Engagement erscheint es plötzlich naheliegend, dass die Amerikaner prioritär mit Impfstoffen bedient werden, die mit ihrem Steuergeld ermöglicht werden.

Natürlich sind auch andere Länder nicht tatenlos. Eine 40-Länder-Initiative unter Beteiligung von Deutschland hat jüngst Zusagen für 8 Milliarden Euro eingesammelt zur Bekämpfung der Pandemie. Wer sich ein Urvertrauen in die unbürokratische Kriseninterventionskraft von 40-Länder-Initiativen bewahrt hat, darf dem Projekt seinen Überschwang widmen. Der Rest freut sich über hemdsärmelige Amerikaner.

Hast droht Risikoerwägungen zu verdrängen

Dass Impfstoffe ohne Subventionen oft nicht entwickelt werden, ist die betrübliche Folge des kommerziellen Risikos. Selbst bei einem Entwicklungserfolg sind die Erlöse ungewiss: nicht nur weil es manchen armen Ländern an Zahlungskraft fehlt, sondern weil auch in reichen Ländern hohe Preise politisch schwer durchsetzbar sein können, wenn sie Gegenstand von Gerechtigkeitsdebatten werden. Die Ansprüche der Politik werden sich auf Preisgestaltung ausdehnen, darf man gerade bei Covid-19 vermuten.

Neu

2,95 FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln und somit zur ganzen Vielfalt von FAZ.NET – für nur 2,95 Euro pro Woche Mehr erfahren

Die Aneignung der Impfstoff-Entwicklung durch die Politik ist allerdings auch problematisch. Die jetzt von Präsident Donald Trump angeordnete Hast droht Risikoerwägungen zu verdrängen. Bewährte Impfstoffe haben viele Jahre gebraucht, bis sie als ausgereift und sicher galten. Wird das auch für einen Covid-19-Impfstoff gelten, der schon Ende des Jahres fertig sein muss?

In einigen Fällen haben Impfstoffe, die wegen politischen Drucks übereilt auf den Markt kamen, schwerwiegende Nebenwirkungen in kleinen Gruppen gezeigt. Eine Schlüsselfrage wird lauten, ob man Eltern zwingen kann, ihre Kinder mit einem hastig entwickelten Stoff zu impfen, wenn er womöglich ein höheres Risiko für das Kind birgt als Covid-19 selbst. Diese Frage gibt der Verteilungsfrage eine ganz neue Dimension: Sind die Gruppen, die den Impfstoff zuerst bekommen, wirklich privilegiert?