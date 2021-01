Corona-Impfstoff : Bayer und Curevac tun sich zusammen

Aktualisiert am

Der Pharmakonzern und das Tübinger Unternehmen wollen für „Entwicklung und Bereitstellung“ zusammenarbeiten. Der Impfstoff von Curevac wird derzeit in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie erprobt.

Ein Mitarbeiter im Labor von Curevac in Tübingen Bild: dpa

Der Leverkusener Pharmakonzern Bayer und der Tübinger Corona-Impfstoffentwickler Curevac haben eine globale Partnerschaft vereinbart. „Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Bayer bei der weiteren Entwicklung und Bereitstellung des Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV von Curevac sowie bei lokalen Aktivitäten in ausgewählten Ländern unterstützen“, teilte Bayer am Donnerstag mit. Curevac werde der Inhaber der Marktzulassung für das Produkt sein, während Bayer Curevac bei Länderaktivitäten innerhalb der EU und ausgewählten weiteren Märkten unterstützen wird. Bayer erhalte aber Optionen, um Inhaber der Marktzulassung in anderen Märkten außerhalb Europas zu werden.

Geplant sei die Produktion von mehreren Hundert Millionen Dosen des Impfstoffs, sobald die Arzneimittelbehörden die Zulassung erteilt hätten. Dass Bayer auch die Produktion übernimmt, ist im Vertrag allerdings nicht enthalten. Für den Fall einer Zulassung hat sich die EU-Kommission für die EU-Staaten 405 Millionen Dosen des Curevac-Impfstoffes gesichert.

„Der Bedarf an Impfstoffen gegen Covid-19 ist enorm“, erklärte Bayer-Vorstandsmitglied Stefan Oelrich. „Wir freuen uns, Curevac, einem führenden Anbieter von mRNA-Technologie, bei der Weiterentwicklung und Bereitstellung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten maßgeblich unterstützen zu können“. Bayer stelle seine Fähigkeiten und Netzwerke zur Verfügung, „um dazu beizutragen, diese Pandemie zu beenden. Curevac-Chef Franz-Werner Haas erklärte, Bayer könne dem Tübinger Hersteller mit „seiner Expertise und Infrastruktur“ helfen, den Curevac-Impfstoffkandidaten noch schneller für möglichst viele Menschen verfügbar zu machen.

Im Dezember hatte Curevac den Start seiner zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie bekanntgegeben. Mit ersten Ergebnissen der Studie mit wahrscheinlich mehr als 35.000 Teilnehmern rechnet Curevac Ende des ersten Quartals 2021.