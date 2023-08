Corona-Impfschäden : „Die Vorteile des Impfstoffs hätten überwogen“

Im Schmerzensgeldprozess einer Zahnärztin wegen eines etwaigen Corona-Impfschadens hat das Landgericht Mainz nun doch eine Mitteilung veröffentlicht, warum die Klage gegen den Impfstoffhersteller Astra-Zeneca abgewiesen wurde. Am Montag war das Urteil zunächst ohne Begrünung verkündet worden (Az.: 1 O 192/22). Nun teilte das Gericht mit, die Voraussetzungen für eine Haftung nach dem Arzneimittelgesetz seien nicht erfüllt. „Auch unter Berücksichtigung der Einwendungen der Klägerin hätten die Vorteile des Impfstoffs bei der Bekämpfung der weltweit verbreiteten Covid -19-Gefahr weiterhin das Risiko von Nebenwirkungen überwogen“, heißt es in der Mitteilung.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Die 40 Jahre alte Klägerin hatte in dem Verfahren vorgetragen, sie habe durch die Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca im März 2021 infolge einer Thrombose einen kompletten Hörverlust auf dem rechten Ohr erlitten. Sie hatte deshalb Schmerzensgeldansprüche in Höhe von mindestens 150.000 Euro geltend gemacht. Außerdem hatte sie beantragt, das Gericht möge feststellen, dass der schwedisch-britische Pharmakonzern auch künftige Schäden tragen müsse.

Zur Begründung der Klageabweisung führte das Gericht nun aus, ein pharmazeutisches Unternehmen hafte für seine Arzneimittel nach dem Arzneimittelgesetz nur dann, „wenn diese bei einer abstrakt generellen Abwägung ein negatives Nutzen/Risikoverhältnis aufwiesen“. Die positive therapeutische Wirkung sei im Vergleich zum Risiko des Arzneimittels für die Allgemeinheit zu bewerten. Unerheblich sei, so das Gericht, ob ein negatives Nutzen/Risikoprofil für die Klägerin persönlich bestanden habe.

Gericht beruft sich auf EMA

Für die „Gesamtheit der potentiellen Anwender“ hätten die Vorteile einer Impfung mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca gegenüber dem Risiko von Nebenwirkungen überwogen. Das Gericht beruft sich darauf, dass der Expertenausschuss für Humanmedizin der europäischen Arzneimittelkommission EMA im Oktober 2022 nach umfassender Prüfung aller wissenschaftlichen Daten und Erkenntnisse zu dem Impfstoff erneut dessen positives Nutzen/Risikoverhältnis bestätigt habe. Deswegen habe der Impfstoff Ende Oktober 2022 eine vorbehaltlose EU-weite Standardzulassung erhalten. In Deutschland wurde der Wirkstoff zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verimpft.

Der später als Vaxzevria benannte Impfstoff war im Januar 2021 vorläufig EU-weit für die Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren zugelassen worden. Danach wurden vereinzelt Fälle von thromboembolischen Ereignissen, einschließlich Thrombosen, an ungewöhnlichen Stellen gemeldet. Ein Expertengremium der EMA stellte jedoch fest, dass diese Fälle bei den mit Vaxzevria geimpften Personen nicht häufiger aufgetreten seien als auch statistisch zufällig in der allgemeinen Bevölkerung.

Hinweis auf seltene Risiken

Es wurde dann aber ein Hinweis auf diese sehr seltenen Risiken in die Fachinformation für den Impfstoff aufgenommen. Als die Klägerin geimpft wurde, gab es diesen Hinweis noch nicht. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (STIKO) änderte ihre Empfehlungen zu dem Impfstoff von Astra-Zeneca mehrmals. Anfang 2022 empfahl die STIKO ihn nur noch für Personen über 60 Jahren.

Die Klägerin hatte ihren Schmerzensgeldanspruch auch auf unzureichende Produktinformationen Astra-Zenecas über den Impfstoff gestützt. Nach Überzeugung des Gerichts war jedoch „keine Rechtsgutsbeeinträchtigung infolge einer etwaigen unzureichenden Arzneimittelinformation eingetreten“. Dazu teilte das Gericht mit, es könne dahinstehen, ob die Produktinformation zum maßgeblichen Zeitpunkt dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprochen habe. Jedenfalls habe bei der Klägerin kein Entscheidungskonflikt vorgelegen. Das Gericht sei „nicht davon überzeugt, dass sich die Klägerin beim Wissen um das mögliche Auftreten von thromboembolischen Ereignissen nach der Impfung und/oder eines plötzlichen Hörverlust in seltenen Fällen nicht hätte impfen lassen.“

Mehr zum Thema 1/

Zum Teil anders hatte das Oberlandesgericht Bamberg (OLG) vor Kurzem in einem Fall gegen Astra-Zeneca entschieden, in dem eine 33 Jahre alte Klägerin eine Darmvenenthrombose nach der Impfung erlitten hatte. In einem Hinweisbeschluss hatte das OLG mitgeteilt, man gehe derzeit davon aus, dass die Klägerin nicht mit dem Wirkstoff geimpft worden wäre, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation erwähnt worden wäre. Deshalb soll nun durch Sachverständigengutachten geklärt werden, ob Astra-Zeneca schon zum damaligen Zeitpunkt auf die Risiken hätte hinweisen müssen. Auch in diesem Fall war die Klage in erster Instanz abgewiesen worden. Die Klägerin, die vor dem Landgericht Mainz unterlag, hofft, dass nun auch in ihrem Fall in zweiter Instanz die Klageabweisung als rechtsfehlerhaft bewertet wird.