E ine Impfpflicht gibt es in China offiziell nicht. Die Nationale Gesundheitskommission hat mehrfach bekräftigt, dass niemand gezwungen werde, sich impfen zu lassen. Doch „freiwillig“ ist in China ein sehr dehnbarer Begriff. In staatlichen Betrieben und Behörden werden die Mitarbeiter aufgefordert, sich eine Spritze abzuholen. In regelmäßigen Abständen werden sie daran erinnert, bis sie es tun. Oft kommen die Impfteams in die Betriebe, sodass ganz unmittelbar sozialer Druck entsteht. Das gilt auch für Schulen, die Buch darüber führen, welche Kinder sich an den kollektiven Impfaktionen nicht beteiligen. Die Leitungen der Schule und der Betriebe stehen ihrerseits unter Druck. Sie müssen Quoten erfüllen und sich unangenehmen Fragen stellen, wenn der Nachbarbetrieb eine höhere Impfrate hat. Weil der staatliche Sektor in China besonders groß ist, schlägt sich das in den Zahlen nieder. Nach eigenen Angaben hat das Land mehr als 2,9 Milliarden Dosen an seine 1,4 Milliarden Einwohner verabreicht. Wie viele davon bereits eine dritte Dosis erhalten haben, ist nicht bekannt. Trotz der hohen Rate gehen Fachleute davon aus, dass die chinesische Bevölkerung mit den einheimischen Vakzinen schlechter gegen Infektionen und wohl auch gegen schwere Verläufe geschützt ist als in Ländern, in denen als Booster ein mRNA-Impfstoff eingesetzt wird. China hat bisher kein Vakzin mit dieser Technologie zugelassen. Das wirft Fragen auf und ist womöglich der Grund dafür, dass die Impffrage in der staatlichen Kommunikation im Moment kaum eine Rolle spielt. Ob jemand Zugang zu Restaurants oder Kinos hat, entscheidet nicht sein Impfstatus, sondern wo er in den vergangenen 14 Tagen gewesen ist. Nach dem Impfzertifikat wird so gut wie nie gefragt. boe.