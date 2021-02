Repräsentative Bitkom-Umfrage : Bürger wollen digitalen Impfpass als Weg in die Normalität

Der „Grüne Pass“ ist in Israel auf dem besten Weg ein Symbol für die wiedergewonnene Freiheit zu werden. Dort wird der digitale Impfnachweis zur Eintrittskarte für Fitnessstudios und Schwimmbäder. Ähnliches erhoffen sich viele Menschen in Deutschland, wie eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, die auf Antworten aus den vergangenen Wochen basiert: Knapp Zweidrittel aller Befragten würden gerne den digitalen Impfpass nutzen – und etwa bei Reisen oder bei Veranstaltungen Immunität nachweisen zu können.

Dies könnte für einen weiteren Schub in der Debatte sorgen, ob Geimpften schon bald wieder eine Rückkehr zur Normalität ermöglicht werden sollte. Schließlich mehren sich die Anzeichen dafür, dass bei ihnen bei einer Infektion kaum mehr die Gefahr besteht, dass sie andere anstecken.

Als erstes Regierungsmitglied hat sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht offen dafür gezeigt, nach dem Vorbild Israels den Lockdown für Corona-Geimpfte zu lockern. „Wenn wir wissen, dass die Impfung tatsächlich dazu führt, dass man nicht infektiös ist, dann gibt es auch keinen Grund mehr, die Grundrechte einzuschränken“, hatte die SPD-Politikerin am Montag gesagt. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hoteliers oder Gastronomen sagen, für Geimpfte ist der Zugang möglich.“ Derzeit reichten die wissenschaftlichen Erkenntnisse aber noch nicht aus.

Furcht vor Privilegien, Verlust von Solidarität

Entsprechenden Nachholbedarf sieht die Opposition. „Die Bundesregierung und die EU-Kommission sind aufgefordert, Studien mit passenden Kontrollgruppen anzustoßen“, verlangte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer gegenüber der F.A.Z. Schnellschüsse für Teilöffnungen seien unangebracht: „Angesichts der bei weitem noch nicht eindeutigen Datenlage und der schwierigen Grundrechtsfragen muss man hier unbedingt Sorgfalt walten lassen.“

Dass selbst liberale Politiker Bedenken gegen die Teilöffnung haben, liegt auch daran, dass man in Berlin meint, mit der Rückkehr zur Freiheit für Geimpfte im Wahljahr keinen Blumentopf gewinnen zu können. Schnell macht der Vorwurf von „Privilegien“ die Runde, und dass die „Solidarität“ auf der Strecke bleibe.

In Berlin scheut man vor dieser Gerechtigkeitsdebatte zurück und verweist darauf, dass auch Israel den „grünen Pass“ erst eingeführt habe, als man genügend Impfstoff für alle hatte. In Deutschland müsse man darauf noch ein paar Monate warten.

Lässt sich der Urlaub retten?

Bisher gibt es in der EU 13 unterschiedliche Impfnachweise, sechs sind in Arbeit, zudem gibt es eine Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten, die eine gemeinsame Impf-Nachweis-App entwickeln soll. Im Januar hatte sich der EU-Gipfel zumindest auf Leitlinien geeinigt, allerdings nur für medizinische Zwecke, nicht für den Alltagseinsatz. Auf dem Gipfel am Donnerstag dürfte das Thema wieder besprochen werden, da Tourismus-abhängige Länder die Urlaubssaison retten wollen. Griechenland drängt besonders. Jenseits der technischen Voraussetzung gilt es aber als nahezu ausgeschlossen, dass die Rechte von Geimpften mit solchen elektronischen Corona-Impfpässen EU-einheitlich geregelt werden. „Eine europäische Grüne Karte wie in Israel wird es so schnell nicht geben“, hieß es aus EU-Kreisen.

Bitkom-Präsident Achim Berg hält den Einsatz eines digitalen Impfnachweises für „immens wichtig“. Eine App, die etwa einen QR-Code nutze, sei wesentlich besser vor Fälschungen geschützt als ein Papierdokument. Außerdem könnten Ort, Zeit und Wirkstoff verlässlich gespeichert werden, eine Erinnerungsfunktion könnte die rechtzeitige Auffrischung sicherstellen. Schließlich könnten so auch verlässlich Erkenntnisse über Nebenwirkungen gesammelt werden.

Technisch alles kein Problem

Dass es digitale Nachweise hierzulande noch nicht gibt, hat jedenfalls keine technischen Gründen, sagte Berg. Eine solche App könne innerhalb von drei Wochen entwickelt werden. Auch datenschutzrechtliche Bedenken bestünden nicht, solange die Nutzung freiwillig sei. Allerdings gab in der Umfrage ein Drittel der Befragten an, den digitalen Impfpass nicht, oder „eher nicht“ zu nutzen. Dabei spielten datenschutzrechtliche Gründe durchaus eine Rolle – allerdings auch, dass viele in dieser Gruppe, sich gar nicht impfen lassen wollen. Insgesamt sei die Impfbereitschaft aber auf 73 Prozent gestiegen.

Dass sich Millionen von Bürgern in Deutschland noch immer nur mit ihrem gelben Impfpass in die Schlange stellen, passt indes in das Bild eines Hochtechnologielandes, das bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie schon von Anfang an weit unter seinen digitalen Möglichkeiten bleibt. Die mangelhafte Ausstattung der Gesundheitsämter mit der einheitlichen Analyse-Software Sormas und die anhaltende Kritik an den eingeschränkten Möglichkeiten der Corona-Warn-App tauchen seit Monaten auf der Liste der Dauerbaustellen auf. In der Bitkom-Umfrage wünschten sich deshalb auch mehr als 85 Prozent der Befragten zusätzliche Funktionen für die App.

Chaos bei der Terminvergabe

Besonders aber haben die Bürger zuletzt bei der Vergabe der Impfterminen unter den Defiziten leider müssen. 75 Prozent der Befragten bewerteten die Organisation der Corona-Impfungen als „chaotisch“. Bitkom-Präsident Berg findet dafür noch deutlichere Worte: „Dieses Chaos bei der Terminvergabe ist einer High-Tech-Nation wie Deutschland absolut unwürdig.“ 29 Prozent der Befragten hätten 50 oder mehr Anläufe unternehmen müssen, um einen Termin für eine Corona-Impfung zu vereinbaren,