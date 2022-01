Corona-Hotspot Sylt : Nach der Party kommt der Kater

Aktualisiert am

Oliver Behrens hat angefangen, auf die Kennzeichen zu achten. Die Autos, die an seinem Restaurant Butcherei vorbeifahren, tragen fast alle „NF“. NF für Nordfriesland. „Das ist schon komisch“, sagt Behrens. „Es ist sehr, sehr ruhig auf Sylt.“ Noch keine ganze Quarantäne ist es her, da strömten die Touristen auf die Insel, da aßen, tranken und tanzten sie. In anderen Bundesländern waren die Diskotheken und Bars zu diesem Zeitpunkt schon wieder geschlossen, aber in Schleswig-Holstein ließ die Regierung sie geöffnet.

Wirtschaftlich – da ist man sich nicht nur auf Sylt einig – hat das gutgetan. Pandemisch nicht so. Am Dienstag zählte man auf der Insel 480 Corona-Infizierte. 617 Sylter befanden sich in Quarantäne. Das bedeutet, mindestens jeder zwanzigste Inselbewohner muss sich momentan isolieren. Behrens sagt: „Jeder kennt inzwischen jemanden hier, der infiziert ist.“

Am Telefon stößt man auf Hoteliers und Restaurantbetreiber, die positiv getestet zu Hause sitzen. Sie erzählen es beiläufig und fügen dann, weniger beiläufig, hinzu, dass sie sich „topgesund“ fühlen. Ihre Vermutung: Omikron ist auf Sylt angekommen. „Wenn die Variante einmal da ist, dringt sie doch ohnehin bis in die letzte Ecke“, sagt einer von ihnen.

„Die Lage ist ja nicht ganz furchtbar schrecklich“

Auf Sylt lässt sich also gerade beobachten, was noch auf viele andere Orte in Deutschland zukommen könnte: eine Explosion der Ansteckungszahlen, die aber selbst die Behörden relativ gelassen zur Kenntnis nehmen. Bis jetzt seien die Verläufe schließlich mild, hört man hier von allen Seiten. Der Sprecher des Landkreises Nordfriesland sagt, es hätte zu keinem Zeitpunkt die Überlegung gegeben, einen Lockdown auf Sylt zu verhängen. „Die Lage ist ja nicht ganz furchtbar schrecklich“, erklärt er mit sanfter Stimme.

Dass ein Großteil der Sylter Hotels und Restaurants trotzdem geschlossen hat, liegt aber nicht nur an den alljährlichen Betriebsferien im gästearmen Januar. Es gibt durchaus Betriebe, die jetzt geöffnet hätten, wären sie denn noch arbeitsfähig.

Das Hotel Stadt Hamburg etwa musste wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft vorübergehend schließen, auch in der Wunderbar und im American Bistro wurden Mitarbeiter positiv getestet. Die Filiale der Steakhaus-Kette Block House auf Sylt ist zwar weiterhin geöffnet, aber auch hier isolieren sich Mitarbeiter „vorsorglich“. Das Unternehmen Gosch Sylt hat mindestens sechs seiner Restaurants auf der Insel geschlossen, will aber keine Auskunft zu den Gründen geben.

Im Rotes Kliff infizierten sich Dutzende

Wieso die Diskothek Rotes Kliff schon vor Wochen zugemacht hat, ist dagegen bekannt. Hier hatte es an Heiligabend eine „X-Mas-Party“ mit 120 Gästen gegeben – unter 2 G plus zwar, aber trotzdem infizierten sich Dutzende. Der Betreiber vermutet, dass einzelne Feiernde ihre Impfnachweise gefälscht hatten.

Seitdem gilt die Party als erstes Superspreader-Event der Saison, auch wenn der Sprecher des Landkreises sagt, die Zahlen auf der Insel seien so stark gestiegen, das könne nicht an einer einzelnen Feier gelegen haben. Er sieht vielmehr im Allgemeinen sämtliche Partys zu Hause, in Bars und Clubs als „ganz großen Verbreitungsherd“.

„Wer die Massen nach Sylt lässt, muss auch ehrlicherweise damit rechnen, dass das Ding hinterher explodiert“, sagt Pius Regli. Der Schweizer betreibt das Restaurant Manne Pahl und Pius’ Weinbar, beide gerade geschlossen. Regli gehört zu den aktuell 480 Corona-Infizierten auf der Insel. Wahrscheinlich hat er sich bei seinen Mitarbeitern angesteckt – vier von ihnen wurden ebenfalls positiv getestet. Alle geboostert, wie er versichert. Betriebsferien hat Regli eigentlich schon im Spätherbst gemacht, aber jetzt hängt er eben noch mal ein paar Wochen dran.

Auf Sylt werden sie “erschlagen von Gästen“

Über die wirtschaftliche Situation kann sich auf Sylt gerade kaum ein Gastronom beschweren. Seit dem Ende des ersten Lockdowns werden sie hier „erschlagen von Gästen“, wie es Regli formuliert. Aber Regli wünscht sich schon lange strengere Maßnahmen für Ungeimpfte. Als er als einer der Ersten im September die 2-G-Regel einführte, habe er 1000 Nachrichten von „solchen Individuen“ bekommen, erzählt er. „Die Harmlosesten haben mir einen schnellen Tod gewünscht.“

Oliver Behrens hat anders als viele Branchenkollegen Glück gehabt. Zumindest eines der beiden Restaurants und die Strandwirtschaft, die er mit seinem Bruder betreibt, sind weiter geöffnet. Dabei hatte ein Mitarbeiter auf der „X-Mas-Party“ gefeiert, ein anderer im Hotel des örtlichen DEHOGA-Vorstands, wo sich auch mehrere infiziert haben sollen.

Trotzdem hat sich bei Behrens niemand angesteckt. Sein Bruder und er denken aber weiter jeden Tag darüber nach, ob sie nicht doch schließen sollten, aus Vorsicht. „Aber auf der anderen Seite wäre es ja auch tragisch, wenn jetzt alles zu wäre“, sagt Behrens.