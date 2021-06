Unterstützung für Unternehmen : Corona-Hilfen bis Ende des Jahres?

Noch sind die Corona-Hilfsprogramme für die Wirtschaft bis Ende Juni befristet. Doch weil viele Unternehmen auch in den kommenden Monaten noch unter Corona-Beschränkungen leiden werden, will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Programme nun verlängern. Nächste Woche werde es dazu aller Wahrscheinlichkeit nach eine abschließende Einigung geben, sagte er am Donnerstag in Berlin.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Offen sei noch, ob die Verlängerung bis Ende September oder bis Ende Dezember laufen solle. „Persönlich hielte ich es für klüger, diese Verlängerung zu machen bis zum Ende des Jahres, um die Debatte aus dem Bundestagswahlkampf herauszuhalten.“ Unterstützt werden sollen wie bislang Betriebe, die einen Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent nachweisen können.

Altmaier bekräftigte zugleich seinen Optimismus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehre. Ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts zwischen 3,5 und 4 Prozent sei möglich. Die 3,5 Prozent standen schon im April in der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, verbunden mit dem Hinweis, dass dies eine zurückhaltende Schätzung sei. Für 2022 erwartet die Bundesregierung derzeit ein Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent.