Hilfsprogramme in Deutschland : Die Stunde der Lobbyisten

Sie hat in Berlin mittlerweile den Spitznamen „Lex Oktoberfest“: die vergangene Woche vom Koalitionsausschuss vereinbarte Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie. Sie soll, so erzählt man es sich in der Hauptstadt, vor allem auf Druck von CSU-Chef Markus Söder beschlossen worden sein – der zuvor mit der Absage des Oktoberfests den Zorn der bayerischen Wirte auf sich gezogen hatte. Die Steuersenkung soll nun nicht nur Bayerns Gastronomen, sondern auch ihre Kollegen andernorts zumindest etwas damit versöhnen, dass Restaurants wegen der Corona-Schutzmaßnahmen seit Mitte März geschlossen sind und das auch erst mal bleiben werden. Danach aber, so die frohe Kunde aus Berlin, werde die Branche um 4 Milliarden Euro entlastet.

Auch sonst gibt es derzeit viel von dem, was man überspitzt gesagt Schweigegeld nennen könnte. Das Mitte März verkündete milliardenschwere Hilfsprogramm für die Wirtschaft ist inzwischen mehrfach erweitert worden. Bei Krediten übernimmt der Bund jetzt zum Teil das volle Ausfallrisiko. Auch eine Anhebung des Kurzarbeitergelds, das den Unternehmen Lohnzahlungen erspart, ist beschlossene Sache.