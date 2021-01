Unternehmen vor dem Aus : 16 Millionen Verlust – 10.000 Euro Hilfe

Aktualisiert am

Stillstand und Leere: Ein Einkaufzentrum in einer Innenstadt. Bild: dpa

Uns steht das Wasser bis zum Hals.“ Das ist das Erste, was Maja Panvini am Telefon sagt. Panvini ist Friseurin, seit zehn Jahren leitet sie einen Salon mit zwei Angestellten im hessischen Darmstadt. Das Geschäft lief immer gut, doch jetzt steht sie kurz vor dem Aufgeben. Seit die Friseure Mitte Dezember wieder schließen mussten, lebt sie von ihren Rücklagen. Von den versprochenen staatlichen Hilfen habe sie noch nichts gesehen. Die Beantragung sei so kompliziert, dass nicht mal ihr Steuerberater durchblicke. Und dieser koste auch wieder Geld, das sie eigentlich nicht habe. „Sollte ich erst im März Hilfe bekommen, dann könnte ich sie auch gleich dem Insolvenzverwalter geben“, sagt die 39 Jahre alte Unternehmerin.

Bald ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie ist der Frust im Unternehmerlager groß. Zwar tragen die allermeisten die Beschränkungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus weiter mit. Doch wie die Politik die wirtschaftlichen Folgen abfedert, ruft viel Unmut hervor. Schnell und unbürokratisch lautete das Versprechen, doch davon ist nun wenig zu spüren. Immer neue Detailregelungen verkomplizieren die Anträge und verzögern die Auszahlung der bereitgestellten Milliarden – zuletzt etwa die Neuerung, dass es Überbrückungshilfe II nur für ungedeckte Fixkosten gibt, also nur für Unternehmen, die einen Verlust nachweisen können. „Die nur schleppende Auszahlung der bisherigen Corona-Hilfen gefährdet massiv die Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen“, kritisiert der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach. „Wir haben Ärger ohne Ende.“

Als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im März vorigen Jahres ihre „Bazooka“ auspackten, war die Wirtschaft noch angetan. Die bereitgestellten Soforthilfen flossen zügig und tatsächlich vergleichsweise einfach. Doch dann wurde es kompliziert. Zuerst kam die Überbrückungshilfe, ein gestaffelter Zuschuss zu den Fixkosten, der sich nach der Höhe der Umsatzrückgänge richtet. Das ist an sich schon komplex genug, wird aber nun noch dadurch erschwert, dass es Hilfe neuerdings eben nicht für alle Fixkosten gibt, sondern nur für den Teil, der nicht von Einnahmen gedeckt ist.

Alles wird komplizierter

Vollends kompliziert wird das Ganze durch das dritte Hilfsprogramm, die November- und Dezemberhilfe. 75 Prozent ihrer Umsätze aus dem Vorjahr sollten die Unternehmen bekommen, die Anfang November als erste schließen mussten, also Hotels, Gaststätten sowie die Veranstaltungs- und Kulturbranche. Doch auch hier gibt es bedeutende Einschränkungen. Das Bundeswirtschaftsministerium schildert die Sachlage so: Wer maximal eine Million Euro beantragt, muss keine Verlustrechnung aufstellen, die Hilfe ist dann auch nicht auf die Höhe der Verluste gedeckelt. Wer höhere Summen beantragt – bis zu 4 Millionen Euro sind möglich –, muss jedoch seine Verluste darlegen.

Der Antragsteller kann theoretisch auch dann bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem jeweiligen Vorjahresmonat erhalten, aber eben nur, wenn er Verluste in entsprechender Höhe geltend machen kann. Dabei dürfen alle Verlustmonate seit Beginn der Pandemie im März 2020 angesetzt werden.

Mit den Tücken der Novemberhilfe schlägt sich auch Jörg Haas herum. Er leitet die Bonner Unternehmensgruppe Invite, die mehrere Hotels, Gaststätten und Fitnessstudios in Deutschland betreibt. 64 Millionen Euro Umsatz hat sie 2019 erwirtschaftet. 2020 waren es nur noch 36 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von rund 16 Millionen Euro, rechnet Haas vor. Eine Million Euro Novemberhilfe habe er beantragt, mehr sei in dem Antrag noch nicht möglich gewesen. Bekommen habe er bislang erst eine Abschlagszahlung von 10.000 Euro.