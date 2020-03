Corona-Hilfe : Auf dem schnellsten Weg zur Steuerstundung

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Bundesregierung zufolge sollen Finanzbehörden ohne strenge Anforderungen Steuerzahlungen stunden und Vorauszahlungen schnell senken, wenn Einkünfte in diesem Jahr voraussichtlich zurückgehen. Dafür müssen die Betroffenen den Schaden nicht im Einzelnen nachweisen, jedenfalls gilt das nicht als Grund, einen Antrag abzulehnen.

Besonders zu begründen sind allerdings Anträge auf Stundung von Steuern, die im kommenden Jahr oder später fällig werden, und auch Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach diesem Jahr betreffen. Für unmittelbar Betroffene der Corona-Auswirkungen soll es zudem bis Jahresende keine Kontopfändungen und Säumniszuschläge geben. Für die Energiesteuer und Luftverkehrsteuer soll die Zollverwaltung und für die Versicherungsteuer und Umsatzsteuer das Bundeszentralamt für Steuern ebenso verfahren. Den Unternehmen könnten die Stundungen etwas helfen, aber sie dürften kaum Einnahmerückgänge ausgleichen.

Von den verschiedenen Möglichkeiten machen Steuerpflichtige regen Gebrauch, ist aus dem hessischen Finanzministerium zu hören. Dazu zählt ebenfalls die Möglichkeit für Unternehmen, den Gewerbesteuermessbetrag zur Vorauszahlung zu senken.

Der Weg zur raschen Hilfe führt über das Elster-Online-Portal, das Programm zur elektronischen Steuererklärung unter www.elster.de: Wer das verwendet, trage zur zügigen Bearbeitung bei, wie Hessens Finanzministerium rät. Hessen, Bayern und andere Länder wollen Unternehmen zudem schon gezahlte Sondervorauszahlungen der Umsatzsteuer auf Antrag zurückerstatten.

Lohnt sich die frühe Steuererklärung?

Eines sollten Unternehmen und Bürger jedoch nicht machen, wenn sie weitere Fragen zu Steuerstundungen haben: persönlich im Finanzamt erscheinen. In der Regel sind die Behörden für den Publikumsverkehr geschlossen. Fragen beantworten die Finanzämter telefonisch, per E-Mail oder Post. Viele Mitarbeiter der Finanzämter arbeiten von zu Hause aus. In Baden-Württemberg sind nur diejenigen vor Ort, die für die Funktion des jeweiligen Finanzamts erforderlich sind. In Hessen wechseln sich die Mitarbeiter in einem rotierenden Verfahren mit ihrem Einsatz in der Dienststelle und im Homeoffice ab.

Als Ratschlag an alle, die in diesen Wochen vermehrt zu Hause bleiben, ist derzeit zu hören, dass sich das ja gut nutzen lasse, um die Steuererklärung abzuschicken oder zumindest vorzubereiten. Die Finanzämter haben nun allerdings viel mit Anträgen auf Steuerstundungen zu tun, die sie vorrangig bearbeiten sollen.

Dauert es dadurch länger, bis die Behörden auf Steuererklärungen reagieren können – selbst wenn diese nun bald abgegeben werden? Für Nordrhein-Westfalens Finanzministerium sind die Folgen für die Bearbeitungszeiten noch nicht absehbar. Baden-Württemberg rechnet mit Verzögerungen, auch weil die Belegschaft momentan ausgedünnt ist. Bayern erwartet hingegen nur überschaubare Auswirkungen. „Ich rechne nicht mit einer wesentlichen Verlängerung der Bearbeitungsdauer bei den Steuererklärungen“, sagte Finanzminister Füracker.