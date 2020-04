In der Corona-Krise : Die Leiden deutscher Unternehmen in China

Nun auch noch Liebesentzug. Das Schlimmste, klagen deutsche Manager in China, sei nicht, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach ihrer Vollbremsung Ende Januar viel langsamer wieder in Fahrt kommt als erhofft und den Niederlassungen deutscher Maschinenbauer und Autohersteller weiter Umsatzeinbrüche beschert. Auch die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Peking und Schanghai bereitet nicht die größten Sorgen – auch wenn unangenehm ist, dass Chinesen den Fahrstuhl verlassen, sobald ein Ausländer einsteigt, oder vor diesem auf dem Bürgersteig auf die andere Straßenseite flüchten. Denn groß ist die Angst im Land, dass das Coronavirus nun von jenseits der Landesgrenzen ins Land re-importiert werden und eine zweite Welle an Infektionen auslösen könnte.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

All das ist nicht so unangenehm wie das plötzliche Desinteresse der deutschen Konzernzentralen an ihren Tochtergesellschaften in Fernost. „Seitdem in Deutschland ein Unternehmen nach dem anderen Staatshilfe beantragt, interessiert sich dort kaum noch jemand für das, was in China geschieht“, berichtet ein Berater, der deutschen Mittelständlern im Reich der Mitte den Weg zu öffnen versucht auf den größten Absatzmarkt des Planeten.

Dabei könnten die Tochtergesellschaften in China möglicherweise die einzigen in diesem Jahr sein, die in den Konzernen noch Gewinn erzielen, wenn der Rest der Weltwirtschaft in eine Rezession sinkt. Doch auf Kapitalspritzen oder gar grünes Licht zu Expansionsplänen in Fernost dürfen die Abgesandten von der Mutterzentrale in der Heimat nicht hoffen.

Als hätten es die deutschen Unternehmen auf ihrem (einstigen) Hoffnungsmarkt China nicht schon schwer genug. Deren Geschäft sei „immer noch weit entfernt“ von der Normalität, konstatiert die Deutsche Handelskammer, die eine Umfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen gemacht hat. Zwar seien die Firmen technisch in der Lage, fast wieder auf Vorkrisenniveau zu produzieren. Beschäftigte kehrten mehr und mehr aus der Quarantäne in ihren Heimatorten an den Arbeitsplatz zurück.