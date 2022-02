Skandalöse Datenlücke : Im Corona-Blindflug

In Deutschland wurden im November vergangenen Jahres 1.604.421 Strumpfhosen hergestellt, 35.024.281 Liter Nektarsaft abgefüllt und 45.302.000 Dachziegel gebrannt. 31 Medaillen gewannen deutsche Athleten zuletzt bei Olympischen Winterspielen, und die Elternzeit von Vätern dauert im Schnitt 3,7 Monate. Das alles und noch viel mehr wird in Deutschland gemeldet, vermessen, archiviert. Aber wie viele Menschen gegen Corona geimpft sind und wie es aktuell in den Krankenhäusern aussieht, das weiß man auch am Ende des zweiten Corona-Jahres nicht so genau. Das ist skandalös und verheerend.

Skandalös ist die Datenlücke, weil sie die beiden wohl wichtigsten Kennzahlen der Pandemie betrifft: die Impfquote und die Hospitalisierungsrate. Sie sind Gradmesser dafür, wie heftig das Virus wütet und welche Schutzmaßnahmen verhältnismäßig sind. Das Problem bei der Hospitalisierungsrate ist die zeitliche Verzögerung, mit der Zahlen gemeldet werden, und ihre Unschärfe: In die Kennzahl fließen alle Corona-Fälle im Krankenhaus ein, also auch solche, die zufällig bei Patienten entdeckt werden, die aus einem anderen Grund behandelt werden. Bundesweit aufgeschlüsselte Zahlen fehlen, in einzelnen Bundesländern lässt sich nachvollziehen, wie groß die Diskrepanz ist: In der Stadt Bremen beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 15,9, was die höchste Warnstufe auslöst. Doch zwei von drei Corona-Patienten wurden nicht wegen, sondern mit der Erkrankung eingeliefert.

Und auch die niedrige Impfquote, die Hauptbegründung für die Corona-Maßnahmen, ist ungenau. Das Robert-Koch-Institut teilt mit, dass sich „mindestens“ 76 Prozent der Bevölkerung einmal impfen ließen. Eine Umfrage hat gezeigt, dass die tatsächliche Quote wohl höher liegt. Andere Länder wissen es genauer. Sie führen Impfregister oder erheben regelmäßig repräsentative Stichproben. „Warum haben wir das nicht?“, hat ein Abteilungsleiter des Statistischen Bundesamtes gerade in einem Interview gefragt. Ja, warum eigentlich nicht?

Die schlechte Datenlage bedeutet nicht automatisch, dass die Politik falsche Entscheidungen trifft. Aber sie macht es unwahrscheinlich, dass die richtigen getroffen werden. Es ist so, als würde ein Landwirt nicht wissen, ob sein Weizen trocken genug für die Ernte ist, und er keine Wettervorhersagen kennt. Es kann sein, dass er sich am richtigen Tag auf den Mähdrescher setzt. Es kann aber auch sein, dass ihm das eine Fehl­ernte beschert.

Das behördliche Halbwissen schwächt das Vertrauen in die Corona-Politik. Verheerend ist es aber auch deshalb, weil die Pandemie nur besonders drastisch vor Augen führt, wie schlecht die Datenlage in Deutschland insgesamt ist. Seit Jahren weisen Ökonomen darauf hin, dass sie im Ausland viel reichhaltigere Datenschätze vorfinden. Gut verwertbare Angaben zu Steuerzahlungen und Haushalten sind in den nordischen Ländern, aber zum Beispiel auch in Frankreich und den Niederlanden problemlos und unter strengen Datenschutzbestimmungen ab­rufbar. Es ist kein Wunder, dass Ökonomen ihre Studien dann lieber mit den Daten dieser Länder berechnen und der Erkenntnisgewinn für die deutsche Wirtschaftspolitik begrenzt bleibt. „Daten bereitzustellen kostet Geld“, konstatierten Forscher im vergangenen Sommer in der F.A.Z. „Keine Daten bereitzustellen kostet noch mehr Geld.“

Sie forderten monatliche Haushaltsumfragen und eine Forschungsstelle, die an das Statistische Bundesamt angegliedert ist. Die Forscher wurden bislang nicht erhört. Auch das Statistische Bundesamt selbst scheint seine großen Ressourcen nicht voll ausschöpfen zu können: Das starre Bundesstatistikgesetz schreibt genau vor, was in welchem Zusammenhang zu erheben ist. Ob diese Daten dann auch gebraucht werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es mangelt in Deutschland nicht an der Menge der Statistiken – Strumpfhosen und Dachziegel sind bestens erfasst. Es mangelt an Flexibilität und Vernetzung. Deutschland sei keine Datenwüste, sagte kürzlich ein Statistiker, es gebe viele Oasen. Nur seien die viel zu schlecht mit­einander verknüpft.

Am Ende muss noch mit dem Mythos aufgeräumt werden, dass in Deutschland Datenschutzbedenken der Bürger einer besseren Datenerfassung im Wege stehen. Als die Beratungsgesellschaft BCG die Deutschen vergangenes Jahr fragte, warum sie nicht mehr digitale Anwendungen nutzen, die möglicherweise auch Daten sammeln, nannten sie auch Datenschutzbedenken – allerdings weit abgeschlagen auf Rang 7.