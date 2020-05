Konjunktur : Das Virus wirft Japan in eine schwere Rezession

Die privaten Konsumausgaben in Japan sind stark geschrumpft: Eine Kaufhausangestellte in Tokio trägt eine Maske und kleidet eine Schaufensterpuppe ein. Bild: dpa

Noch bevor die Regierung in Tokio im April den Virus-Notstand ausgerufen hatte, war die japanische Volkswirtschaft schon in eine schwere Rezession gefallen. Im Zeitraum von Januar bis März schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt das zweite Quartal nacheinander und zwar um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte und Analysten erwarten wie überall auf der Welt als Folge der Coronavirus-Pandemie, dass der wirtschaftliche Abschwung sich im aktuellen Quartal beschleunigen wird. Das Schlimmste komme noch, lauten Schlagzeilen in japanischen Medien.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Die Virus-Pandemie wirkt auf Japans Wirtschaft dabei wie ein Doppelschlag. Schon von Oktober bis Dezember war die Wirtschaft um 1,9 Prozent geschrumpft, als Folge vor allem der Anhebung der Konsumsteuer von 8 auf 10 Prozentpunkte. Gegen die Virus-Rezession bereitet die Regierung nun das zweite Fiskalpaket vor, um Unternehmen und Bevölkerung wirtschaftlich zu stabilisieren. Dabei geht es unter anderem um Mietzuschüsse und Lohnsubventionen für kleine und mittlere Unternehmen. Anfang April schon hatte die Regierung ein Konjunkturprogramm im Wert von 108 Billionen Yen (915 Milliarden Euro) beschlossen. Das entspricht etwa 20 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, wobei die durch Neuverschuldung finanzierten Nettoimpulse weitaus geringer ausfallen.

Mit weniger als 17.000 bestätigten Infizierten und etwa 750 Toten hat Japan mit seiner ein Drittel größeren Bevölkerung die Pandemie bislang weit besser verkraftet als Deutschland, das fast 8000 Tote zählt. Doch schon im Februar war das Land mit dem Ausbruch des Virus auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das in Yokohama unter Quarantäne vor Anker lag, sichtbar von der Pandemie betroffen. Weil die Ansteckungen im Inland lange Zeit niedrig blieben, verzichtete die Regierung auf harte Ausgangsbeschränkungen, wie sie europäische Länder seit Ende Februar schrittweise einführten. Ausbleibende chinesische Touristen und ein schrumpfender Außenhandel belasteten die Wirtschaft am Jahresbeginn gleichwohl. Auch der private Konsum und die Investitionen der Unternehmen gingen zurück, als Zeichen der Unsicherheit und der Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Japans Wirtschaft schrumpft weniger als Europa oder Amerika

Mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung am Jahresbeginn um 0,9 Prozent steht Japan im internationalen Vergleich weniger schlecht als andere große Industriestaaten da. In den Vereinigten Staaten schrumpfte die Wirtschaft um 1,2 Prozent, im benachbarten Südkorea um 1,4 Prozent, in Deutschland um 2,2 Prozent und in Frankreich gar um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Diskrepanz erklärt sich unter anderem dadurch, dass die europäischen Staaten und auch etwa der amerikanische Bundesstaat New York schon im März weitgehende Ausgangsbeschränkungen einführten und das öffentliche Leben zeitweise stilllegten. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe dagegen rief erst Anfang April den Notstand aus, der zur Schließung von vielen Geschäften im Land führte.

Mehr zum Thema 1/

Vergangene Woche hob die Regierung in Tokio den Notstand für 39 der 47 Präfekturen auf, die etwa die Hälfte der wirtschaftlichen Aktivität erwirtschaften. Auch in den Ballungszentren Tokio und Osaka, in denen der Notstand nach wie vor gilt, öffnen seither wieder mehr Geschäfte ihre Pforten. Möglich ist das, weil es kein striktes Verbot gab. Der Virus-Notstand wird in Japan auf drei sanfte Form der Schließung („Lockdowns“) der Wirtschaft beschrieben, weil Regierung und Präfekturen nach dem geltenden Recht keine Ausgangssperre verhängt können. Die Empfehlungen und dringenden Bitten, zu Hause zu bleiben oder Geschäfte zu schließen, sind nicht strafbewehrt.

Dennoch ließ der offizielle Notstand das öffentliche Leben in Japan stärker austrocknen als noch im März. Die Erwartungen von Volkswirten für die Schrumpfung im aktuellen Quartal von April bis Juni deuten auf ein geringeres Minus hin als in europäischen Staaten. Für Deutschland etwa rechnen Volkswirte mit einer Schrumpfung des realen Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal um 10 Prozent. Nach Umfragen in Japan wird indes für das asiatische Land „nur“ ein Minus von etwa 5,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal erwartet. Das könnte darauf hindeuten, dass das sanfte Abbremsen des öffentlichen Lebens in Japan weniger schädlich ist als die härteren Antivirusmaßnahmen in Deutschland. Die Konjunkturprognosen sind derzeit freilich mit großen Unsicherheiten behaftet als üblicherweise.