Corona bringt Zahnärzte in Not : „Viele Praxen werden in die Insolvenz gehen“

Zahnärzte kommen Patienten bei Behandlungen mitunter sehr nahe. Wie groß ist die Gefahr, sich beim Zahnarzt mit Corona anzustecken?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Patienten sind bei ihren Zahnärztinnen und Zahnärzten sicher. Covid-19 ist nicht das erste Virus, vor dem wir uns und unsere Patienten wirksam schützen müssen. Höchste Hygienestandards in unseren Praxen bieten zuverlässigen Infektionsschutz – auch während der Pandemie. Es muss also niemand Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen.

Bleiben meine Zahnschmerzen unbehandelt, wenn ich Corona habe?

Jeder Patient und selbstverständlich auch jeder Corona-Patient wird behandelt. Für die Akut- und Notfallbehandlung von Infizierten und Verdachtsfällen haben wir ein bundesweites Netz von 30 Kliniken und 170 Schwerpunktpraxen errichtet. Wer infiziert ist, unter Quarantäne steht, Kontakt zu Infizierten hatte oder Infektionssymptome zeigt, sollte sich vor einer Behandlung telefonisch mit seiner Praxis oder der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Verbindung setzen, um zu erfahren, wo und wann eine Behandlung erfolgen kann.

Wie sehr haben die Zahnarztpraxen unter der Pandemie gelitten?

Während des Lockdowns, insbesondere in den Monaten April und Mai, sind im Versorgungsgeschehen der Praxen extreme und abrupte Einbrüche aufgetreten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es Rückgänge von bis zu 40 Prozent. In der Lockdown-Phase in den Monaten März und April waren 85 Prozent der Praxen von erheblichen Einbußen betroffen, sehr viele mussten Kurzarbeit beantragen, und etliche mussten wohl auch Unterstützungsleistung von Bund und Ländern in Anspruch nehmen. Nach einer Erholung des Versorgungsgeschehens im Sommer sehen wir uns aktuell mit der zweiten Lockdown-Phase konfrontiert und müssen erneut heftige und länger andauernde Einbußen befürchten.

Ist Corona eine gute Ausrede, um sich vor dem ungeliebten Zahnarztbesuch zu drücken?

Jeder weiß heute, dass regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt die Grundlage für eine beständige Mundgesundheit sind und welche große Rolle die Mundgesundheit für die Allgemeingesundheit spielt. Unbegründete Angst vor einer Infektion im Rahmen eines Zahnarztbesuches ist auf jeden Fall ein schlechter Berater.

Was würde das Auslassen oder Aufschieben solcher Termine für die Zahngesundheit bedeuten?

Längerfristige Unterbrechungen regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen und das Aufschieben erforderlicher Behandlungen erhöhen das Risiko einer Verschlechterung der Mundgesundheit durch das Entstehen von Karies, Zahnfleischentzündungen oder Erkrankungen des Zahnhalteapparates. Folgen können dann vorzeitiger Zahnverlust oder im schlimmsten Fall die Beeinträchtigung der Allgemeingesundheit sein.

Rächt sich der aufgeschobene Besuch auch finanziell für die Patienten?

Um nicht Gefahr zu laufen, den Bonusanspruch gegenüber seiner Krankenkasse bei notwendigen Zahnersatzbehandlungen zu verlieren, sollten die Vorsorgetermine unbedingt auch weiterhin mit einem Stempel im Bonusheft dokumentiert werden. Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Pandemie die Vorsorge in der Praxis im ersten Halbjahr nicht wahrnehmen konnten, verlieren bei einer solchen Behandlung nicht automatisch ihren vollständigen Bonusanspruch. Aber Achtung: diese Regelung gilt nicht für Erwachsene.