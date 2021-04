Corona-Bilanz : Mehr als eine Million Jobverluste

Viele Tote und Verletzte : Feuer auf Corona-Station in Bagdad

Mehr als 80 Menschen sind bei einem Brand in einem Krankenhaus für Covid-Kranke in der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen, mehr als 100 wurden verletzt. Das meldeten Mitarbeiter aus drei Krankenhäusern in der Umgebung, die die Verletzten aufnahmen und das irakische Innenministerium.