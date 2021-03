Bund-Länder-Beschluss : Der Verhinderungsgipfel

Keine Reisen in Deutschland und Zwangsruhe an Ostern: Auch der jüngste Corona-Beschluss verbietet viel und ermöglicht wenig. Motivierendes? Fehlanzeige. So wird das nichts.

An Ostern dürfte die Innenstadt von Oldenburg noch leerer bleiben. Dann geht Deutschland in einen noch härteren Lockdown. Bild: dpa

Wer nach dem Corona-Krisengipfel Anfang März die Hoffnung schöpfte, dass es nun zumindest einen vorsichtigen Weg aus dem Lockdown gibt, der wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Erst strich die Bund-Länder-Runde die in Aussicht gestellten Familientreffen über Ostern. Dann wurde stundenlang verhandelt, ob wenigstens ein „kontaktarmer“ Campingurlaub im eigenen Bundesland erlaubt sein soll. Das Machtwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lautete: Nein.

Nach Mitternacht folgte dann der in kleiner Runde verhandelte Paukenschlag: Im Rahmen einer „erweiterten Ruhezeit zu Ostern“ soll Deutschland für fünf Tage in einen harten Lockdown gehen, mit einem Ansammlungsverbot in der Öffentlichkeit und erstmals auch geschlossenen Supermärkten an einem Werktag. Überspitzt gesagt: Wenn Deutschland schon beim Testen und Impfen anderen Ländern hinterherhinkt, setzt es zumindest bei den Schließungen neue Maßstäbe.

Das Raumschiff über Berlin

Dem Kanzleramt wurde schon oft nachgesagt, wie ein Raumschiff über Berlin zu schweben. In dieser langen Gipfelnacht hat es bewiesen, wie weit es von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist. Die Supermärkte an Gründonnerstag zu schließen, wird die Verbreitung der Virusmutationen kaum eindämmen. Im Gegenteil: In den kommenden Tagen werden sich nun noch mehr Menschen als sonst schon vor Feiertagen in den Supermärkten ballen. Sinnvoller wäre es gewesen, die Öffnungszeiten an den Feiertagen auszuweiten, um Kontakte zu entzerren.

Eine Politik, die den Anschein erweckt, dass Deutschland bei einer immer noch vergleichsweise niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz und mit einem der besten Gesundheitssysteme in Europa am Rand einer Katastrophe steht, begibt sich auf einen gefährlichen Grat. Sie wird auf Zustimmung bei jenem Teil der Gesellschaft stoßen, der sich seit Monaten schärfere Einschränkungen wünscht. Aber sie verspielt auch Vertrauen unter denjenigen, die auf die nächsten Öffnungsschritte gehofft hatten. Andernorts in Europa sind bei ähnlichen oder höheren Inzidenzen Geschäfte, Schulen und mitunter sogar Hotels und Skilifte offen. Gehen diese Länder womöglich souveräner mit der Pandemie um?

Ein anderer Weg ist möglich

Dabei hatte es in den vergangenen Tagen auch hierzulande Hoffnungsschimmer gegeben. Die 700 Fußballfans von Hansa Rostock zum Beispiel, die mit einem negativen Schnelltest wieder ins Stadion durften. Oder die 1000 ebenfalls negativ getesteten Klassikfreunde in der Berliner Philharmonie. Gleiches gilt für das Modellprojekt von Boris Palmer (Grüne) in Tübingen, der mit Teststationen in der Stadt den Bürgern wieder ein Stück ihres Alltags und Geschäftsleuten einen Teil ihres Umsatzes zurückgeben will.