Bei seinem zweiten Besuch in China trug der VW-Chef keine Maske mehr. Als Oliver Blume vor zwei Wochen in den Markt reiste, in dem sein Konzern 40 Prozent seiner Autos ver­­kauft, bewegte sich der Manager von Werk zu Werk durch ein Land, in dem es auf den ersten Blick die harschen Restriktionen von Pekings Null-Covid-Politik nie gegeben zu haben scheint.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Im November war Blume im Gefolge von Olaf Scholz (SPD) das erste Mal als VW-Vorstandschef noch in eine völlig an­dere Welt gereist. Nachdem der Luftwaffen-Airbus in Chinas Hauptstadt gelandet war, hob er nach dem Ausstieg des Kanzlers und der ihn begleitenden Delegation deutscher Manager sofort wieder ab gen Seoul, nur um nach ein paar Stunden seine Gäste in Peking wieder aufzusammeln. Andernfalls, so hatte es die chinesische Regierung verlangt, hätte die deutsche Crew in die für jeden in die Volksrepublik Einreisenden obligatorische Quarantäne gemusst.

Die offiziellen Zahlen

Seit Präsident Xi Jinping Mitte De­zember nach zahlreichen Protesten der Bevölkerung und angesichts einer kata­strophalen Wirtschaftslage seine Null-Covid-Politik praktisch über Nacht über den Haufen geworfen hat, gilt China wieder als offen. Die staatliche Seuchenbekämpfungsbehörde meldet einen so starken Rückgang der Fallzahlen, dass Zweifel an der Verlässlichkeit der Daten aufkommen. Demnach wurden zum Stand 6. Februar in der Milliardennation insgesamt nur noch 9000 Menschen positiv auf Covid getestet – nachdem es zwei Tage vor Weihnachten nach offiziellen Angaben noch knapp 7 Millionen gewesen waren.

Die Zahl der Toten ist zum Stand Montag ebenfalls dramatisch ge­sunken, wenn man den Regierungsangaben Glauben schenken mag. Demnach starben an dem Tag nur noch 102 Menschen in China an den Folgen einer In­fektion mit dem Coronavirus. Gegenüber Anfang Januar wäre das ein Rückgang von 98 Prozent.

Was die Daten in jedem Fall zeigen, ist die Absicht der Regierung, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, nachdem diese im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um gerade mal 3 Prozent gewachsen sein soll. Helfen sollen dabei internationale Konzerne, von denen man­che Chefs nach drei Jahren chinesischer Isolation nun zurückkehren in ih­ren wichtigen Markt.

Nach VW-Lenker Blume hat sich auch der Apple-Vorstandsvorsitzende Tim Cook nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ für einen Besuch in Pe­king im März angemeldet. In dem Monat könnte das „China Development Forum“ in der Hauptstadt stattfinden, zu dem in Vor-Pandemie-Zeiten Präsident Xi jedes Jahr Vorstandschefs ausländischer Konzerne empfangen hat. Teilnehmen daran könnte neben Cook auch Mercedes-Chef Ola Källenius, der nach Unternehmensangaben ebenfalls bald in den wichtigsten Markt des schwäbischen Autobauers reisen will.

Ob allerdings die rangniedrigeren An­gestellten der deutschen Autobauer so bald wieder in Scharen nach China um­siedeln, ist da schon zweifelhafter. Schanghai, wo ein Drittel aller Unternehmen aus Europa angesiedelt sind, hat nach Angaben der Europäischen Handelskammer ein Viertel der dort zuvor ansässigen Deutschen verlassen. Neuankömmlinge aus Deutschland gebe es kaum, nicht nur, weil es „superschwierig“ sei, Visa zum Arbeiten zu erhalten, sagt die lokale Kammerpräsidentin Bettina Schön. „Die Unternehmen finden niemanden, der nach China gehen will.“

Mehr zum Thema 1/

Das Misstrauen, in Städten wie Schanghai könne es wieder Lockdowns geben, sei groß. Zu recht, sagt EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke der F.A.Z.: „Es ist nicht auszuschließen, dass es bei einer starken Viruswelle wieder zu lokalen Restriktionen kommt.“

Zwar würden diese „sicher besser kalibriert“ werden als beim desaströsen Lockdown in Schanghai, wo zwei Monate lang „viele keinen Zugang zu Essen, Wasser und Gesundheitsversorgung“ hatten, wie die Kammer in einem neuen Bericht schreibt. Dennoch stelle sich die Frage, ob China im Frühjahr endlich mit einer breiten Impfkampagne die Grundlage für ein Leben mit Covid zu legen beginnen werde.