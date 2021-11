Mehr Ausbrüche : Corona ist zurück in den Alten- und Pflegeheimen

Drei Heimbewohnerinnen schauen am 27. Juli 2021 in einem Pflegeheim in Oberursel bei Frankfurt am Main die Fernsehübertragung vom Dressurreiten von den Olympischen Spielen in Tokyo. Bild: Maximilian von Lachner

Kurz hofft man, dass es eine alte Meldung aus dem vergangenen Jahr ist, doch sie ist aktuell, vom Montag dieser Woche: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide in Brandenburg sind 44 Bewohner und 15 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt, elf Bewohner sind verstorben. Wie das Virus ins Heim kam, ist dem Landkreis zufolge noch unklar. Für viel Aufsehen aber sorgt: Nur die Hälfte der Mitarbeiter ist gegen Corona geimpft.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Fast jeden Tag werden nun wieder Ausbrüche wie dieser bekannt. In Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern sind nach einem größeren Corona-Ausbruch 17 Heimbewohner gestorben, in einer Einrichtung in Norderstedt in Schleswig-Holstein sechs. Es sind keine Einzelfälle: Allein in der dritten Oktoberwoche wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) Ausbrüche in 122 Alten- und Pflegeheimen und 93 Tote gemeldet. Dank der Impfungen sind derzeit trotz der hohen Infektionszahlen viel weniger Heimbewohner betroffen als im vergangenen Winter (siehe Grafik), auch verlaufen viele Infektionen eher mild. Doch die Realität im November 2021 lautet: Es sterben wieder Menschen in Alten- und Pflegeheimen an Corona.