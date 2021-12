Corona und die Folgen : 522 Gründe für eine Impfpflicht

Wie abgestumpft man geworden ist. Morgens im Bad, während des Frühstücks oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit laufen die Radionachrichten, und wir können fast schon mitsprechen. „Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 56. 677 Corona-Neuinfektionen gemeldet.“ Zuerst nennt die Sprecherin die Zahl der Infektionen, dann die Inzidenz, dann die Toten. Auf dem Herd brennt der Brei für das Kind an, die Ampel auf dem Weg zur Arbeit springt auf Grün. „Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 522 Todesfälle verzeichnet.“ Schuhe anziehen, Auto parken, nächste Meldung.

Routiniert wird besprochen, was keine Routine sein darf. Die Menschen, die „an oder mit Corona“ sterben, sind oft alt und vorerkrankt, heißt es dann. Diejenigen, die noch abgestumpfter sind als wir selbst, sagen: Viele von ihnen wären auch ohne das Virus heute nicht mehr am Leben. 522 Tote an einem Tag, gemeldet vom RKI zum Beispiel am vergangenen Donnerstag. Der Airbus 380, das größte Passagierflugzeug der Welt, bietet auf zwei Decks 520 Menschen Platz. Täglich ein Absturz, niemand überlebt, unter den Opfern sind auch einige Schwangere. Die werdenden Mütter, die sich noch nicht haben impfen lassen, sind jetzt besonders gefährdet. Intensivmediziner erzählen Horrorgeschichten: Das Kind konnte per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, die Mutter stirbt. Nächste Meldung.

Es ist Advent. Weihnachtliche Vorfreude kommt aber nicht auf. So wie schon im vergangenen Jahr. Und so wie auch im kommenden Jahr?

Ein verhältnismäßiger Angriff auf die Freiheit

Niemand weiß das. Der neue Bundesgesundheitsminister verbreitet im­mer­hin Hoffnung: „Wir werden es mit diesem Haus schaffen, diese Pandemie zu Ende zu bringen in den nächsten Monaten“, kündigte er bei der Amtsübernahme an. Karl Lauterbach ist Epidemiologe und Gesundheitsökonom, und er macht kein Geheimnis daraus, wie er sein großes Versprechen einhalten will. Lauterbach ist für eine allgemeine Impfpflicht. Bei den ursprünglichen Virusvarianten wäre man ohne eine solche Pflicht ausgekommen, hat er Anne Wills Millionenpublikum vergangenen Sonntag erklärt. Aber schon mit der ansteckenderen Delta-Variante, die in Deutschland grassiert, wahrscheinlich nicht mehr. „Mit der Omikron-Variante ist das erst recht so.“

Der Bundestag muss erst noch entscheiden. Eine Gewissensfrage, kein Fraktionszwang. In der FDP-Fraktion formiert sich Widerstand, CDU-Politiker signalisieren Zustimmung, die restliche Ampel ohnehin. Omikron wird die Infektionszahlen hochschnellen lassen, prognostizieren die Fachleute, und damit wohl auch die Zustimmung für die Impfpflicht. Es könnte also so kommen, wie es die frühere Bundesregierung ausgeschlossen hatte. Muss das sein?

Die Impfpflicht ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, das können auch wir Nichtjuristen inzwischen herbeten, siehe Artikel 2 Grundgesetz. Ein Angriff auf die Freiheit, sagen die einen deshalb. In einer Pandemie durchaus verhältnismäßig, entgegnen Verfassungsrechtler.

Klare Ansagen wurden gemacht

Diese Debatte könnte man sich sparen, wenn die Impfquote in Deutschland höher läge als bei den derzeit 70 Prozent der Bevölkerung. Und wenn man früher auf die Warnung von denjenigen gehört hätte, die sich mit dem Verhalten von Menschen auskennen.