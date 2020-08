Ein eigenes Kapitel widmet der Historiker Erker der Zwangsarbeit. „Bei Continental ergaben sich keine unheilvollen Konstellationen eines systematischen Unterdrückungssystems, aber dennoch kam es zu Eigendynamiken einzelner dieser Funktionsträger“, lautet die Bilanz. Dabei profitierte Continental sowohl in eigenen Werken als auch in Beteiligungswerken von Zwangsarbeit. Insgesamt lag deren Zahl den Quellen zufolge bei rund 10.000. Auch hier zeigt sich ein vielschichtiges Bild: Die Anwerbung belgischer Facharbeiter war zum Beispiel noch gekoppelt an eine Bezahlung über Tariflohn. Zwangsarbeiter wurden ohne rassische oder nationale Differenzierung durchaus als Teil der Gefolgschaft/Betriebsgemeinschaft betrachtet. Sowjetische Zivilarbeiter wurden dagegen nach Regeln der NS-Behörden und der Gestapo anders behandelt und separiert. Im August 1942 wurden die ersten französischen Kriegsgefangenen eingesetzt. Diesen und den italienischen Militärinternierten war es phasenweise möglich, in ein ziviles Arbeitsverhältnis übernommen zu werden. Erker kommt zu dem Schluss, dass Continental keine nennenswerten Lohnkosteneinsparungen durch den Einsatz der Kriegsgefangenen machte. Es existierte ein engmaschiges Disziplinierungs- und Leistungsförderungssystem, das der Historiker als verhältnismäßig moderat beschreibt.

Katastrophale Zustände herrschten dagegen in den sogenannten Rohbetrieben, wo die schwersten und schmutzigsten Arbeiten verrichtet wurden und der Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen besonders hoch war. Ausführlich wird das brutale Verhalten von Dr. Hans Odenwald beschrieben, dem für die Rohbetriebe zuständigen stellvertretenden Vorstandsmitglied. Dieser sei als sadistischer Menschenschinder bekannt gewesen. Von deutschen Arbeitern wurden später Aussagen über die schrecklichen Zustände aufgenommen: „Die ausländischen Arbeiter mussten täglich zwölf Stunden arbeiten, dazu auch noch an den Sonntagen. Wenn Ausländer, besonders Russen, wirklich nicht mehr konnten und die Aufsicht bei Dr. Odenwald und dessen Assistenten Thierry wegen besserer Verpflegung baten, wurde von beiden Herren geantwortet, nehmt nicht so viel Rücksicht auf diese Bolschewisten. Wenn sie tot sind, gibt’s neue.“



Entnazifizierung: Von Widerstandsmythen und Nachkriegskarrieren

Anders dagegen die Lage beim Continental-Konzern selbst. Dort deuten die Quellen darauf hin, dass Unterkunft und Versorgung der Fremdarbeiter durchaus vorbildlich waren, heißt es, zumindest bis Mitte des Jahres 1942. Die Unternehmensleitung nahm die Steuerung der Leistungserbringung allein über Lohn und Verdienst vor. Andere Maßnahmen, gerade in Bezug auf die Situation der Zwangsarbeiter, spielten nur ganz am Rand eine Rolle. Vom Frühjahr 1944 an kam es dann schließlich zum Einsatz von KZ-Häftlingen – es war das letzte Stadium der Radikalisierung des Arbeitseinsatzes. Rund 500 weibliche Häftlinge mussten im Werk in Limmer unter sehr prekären Bedingungen Gasmasken fertigen: Zwölfstunden-schichten am Fließband bei großer Hitze und aggressiven Dämpfen. Konnten sie ihre Arbeit nicht erledigen, erfuhren sie Drangsalierung durch Aufseherinnen. Doch Erker fand auch Hinweise auf Solidarisierungseffekte mit deutschen Arbeiterinnen, welche dieselben Tätigkeiten verrichteten. Nach einer Intervention der Werksleitung hörten die Misshandlungen durch die SS-Aufseherinnen auf dem Werksgelände schließlich auf. Erker führt in seiner Chronik weitere Beispiele an, die zeigen, wie stark die Verflechtungen zwischen dem KZ-Außenlager und Continental waren und sich das Unternehmen mit dieser Akzeptanz tiefer in die Verbrechen des NS-Regimes verstrickte.