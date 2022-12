Chips-Act : So will die EU in der Halbleiterfertigung zurück an die Weltspitze

So will die EU in der Halbleiterfertigung zurück an die Weltspitze

Die Engpässe in der Corona-Krise haben den Autoherstellern und der restlichen Industrie schmerzhaft vor Augen geführt, wie abhängig sie bei den heutzutage unverzichtbaren Halbleitern von Asien sind. Zudem wächst die Angst, dass China solche Abhängigkeiten strategisch gegen den Westen einsetzen könnte. Die Vereinigten Staaten fördern die Produktion eigener Chips deshalb mit Staatshilfen in zweistelliger Milliardenhöhe.

Die Europäische Union will dahinter nicht zurückstehen. Die zuständigen Minister wollen deshalb am Donnerstag in Brüssel den Weg für den „EU Chips Act“ frei machen, der den Aufbau der Fertigung in der EU fördern soll. Die EU will damit den Marktanteil an der Chipproduktion auf der Welt bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln. Das entspricht in einem wachsenden Markt dem Vierfachen der heutigen Produktion.

Großzügige Staatshilfen

Die EU will dafür insgesamt 43 Milliarden Euro bereitstellen. Entscheidender aber ist etwas anderes: Die Regeln für die Gewährung von Staatshilfen werden aufgeweicht, um eine großzügige Förderung von Investitionen zu fördern. Ursprünglich war das vor allem dafür gedacht, den Bau von Fabriken zu fördern, die hochmoderne Chips kleinster Strukturgrößen herzustellen – so wie in Magdeburg, wo Intel für rund 17 Milliarden Euro mehrere solcher Werke bauen will. Der federführende Binnenmarktkommissar Thierry Breton sprach bei der Vorstellung des „Chips Act“ im Februar von Mikrochips mit Knotengrößen von fünf, drei, zwei Nanometern und weniger.

Für die deutsche Industrie war das ein vollkommen falscher Fokus. Chips, mit Strukturgrößen von weniger als 16 Nanometern, machten nur 4 Prozent des Weltmarktes aus, argumentierte der Vorstand des Konzerns Siemens, Cedrik Neike, in der F.A.Z. Der Fokus des „Chips Act“ müsse erweitert werden, damit auch Industriechips gefördert werden könnten. Bei den EU-Mitgliedstaaten ist die Industrie auf offene Ohren gestoßen. Sie haben den Kommissionsentwurf in dem Punkt insofern geändert, dass nun viel mehr Projekte – ob für die eigenen Fertigung von Chips wie bei den Intel-Werken oder als Auftragsfertigung wie es TSMC aus Taiwan macht – von den Staaten mit Milliardensummen gefördert werden können. Entscheidend dafür war, dass die Definition erweitert wurde, welche Arten von Chips in der EU als „einzigartig“ („first-of-a-kind“) gelten.

Kompromiss gefunden

Der von der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft erarbeitete Kompromisstext stellt klar, dass nicht nur besonders kleine Chips oder besonders energieeffizient hergestellte Chips – wie von der Kommission vorgeschlagen – Innovationen sind, sondern „Innovationen viele Dimensionen“ haben können. Das kann die Fertigung betreffen, das Material der Chips oder Ansätze zur Verbesserung der Sicherheit und Rechenleistung. Der Text nennt weiter die Integration neuer Funktionen wie Künstlicher Intelligenz (KI) und neuartige Prozesse zur Effizienzsteigerungen oder zur Automatisierung von Verpackung und Montage als Beispiel für Innovationen. Zudem können Umweltvorteile wie eine quantifizierbare Verringerung des Verbrauchs von Energie, Wasser oder Chemikalien oder auch eine bessere Wiederverwertbarkeit von Materialien geltend gemacht werden. Nichts indes ändert der Beschluss der Minister daran, dass das Halbleitergesetz verglichen mit den Initiativen der USA und vor allem China mit deutlich weniger Geld ausgestattet wird.

Auf 43 Milliarden Euro kommt man nur, wenn man Geld aus bestehenden Programmen und nationalstaatliche wie private Investitionen kombiniert. Von der EU selbst kommen davon 11 Milliarden Euro für die Initiative „Chips für Europa“. Die USA stellen unterdessen mehr als 50 Milliarden Dollar an frischem Geld für ihren „Chis Act“ zur Verfügung. Hinzu kämen weitere Fördermittel von 82 Milliarden Dollar für die Forschung und die Entwicklung, rechnet der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) vor.

Die EU droht damit, in einem regelrechten Subventionswettlauf den kürzeren zu ziehen. Schließlich will die US-Regierung mit dem „Inflation Reduction Act“ zudem 500 Milliarden Dollar an Steuererleichterungen und Staatshilfen bereitstellen, um ihre Wirtschaft zu fördern, was in der EU auf Unmut stößt. Der französische Präsident bezeichnete das am Mittwoch bei einem Staatsbesuch in Washington als „super-aggressiv“.