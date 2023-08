Aktualisiert am

Commerzbank verdient in sechs Monaten mehr als 1 Milliarde Euro

Die Commerzbank hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres mehr als 1 Milliarde Euro verdient. Allein im Quartal zwischen April und Juni stieg das Konzernergebnis um rund 20 Prozent auf 565 Millionen Euro. In der Folge gibt sich Deutschlands zweitgrößte Geschäftsbank optimistischer für das Gesamtjahr insbesondere, was den Zinsüberschuss angeht..

Denn getrieben wurde das Ergebnis durch das höhere Zinsumfeld. So stieg der Zinsüberschuss im Juni-Quartal zur Vorjahresperiode um 44 Prozent und erreichte 2,13 Milliarden Euro. Keinen Rückenwind gab es indes aus dem Risikoergebnis. Es lag im zweiten Quartal mit minus 208 Millionen Euro fast doppelt so hoch im Vorjahreszeitraum

Die Commerzbank begründete das unter anderem mit einem Einmaleffekt aus der Anpassung von internen Kreditrisikomodellen. Gleichzeitig betonte sie die insgesamt hohe Kreditqualität mit einer Problemkreditquote von nur 1,1 Prozent. Zudem bewege sich die Zahl der Kreditausfälle weiterhin auf einem moderaten Niveau.

Konsequente Umsetzung der Strategie

„Das erste Halbjahr war erneut ein sehr gutes für die Commerzbank. Wir setzen unsere Strategie konsequent um und haben dank starker Erträge im Kundengeschäft den Gewinn deutlich gesteigert – trotz erneut hoher Sonderbelastungen für Schweizer-Franken-Kredite in Polen. Damit sind wir voll auf Kurs, unsere Ziele für 2023 und 2024 zu erreichen“, sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof laut der Quartalsmeldung.

Die harte Kernkapitalquote (CET-1) betrug den Angaben zufolge zum Stichtag 30. Juni 14,4 Prozent, 20 Basispunkte oder 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Sie enthält bereits die Abgrenzung für die geplante Ausschüttung der Hälfte des Konzerngewinns für das laufende Geschäftsjahr.

Die Commerzbank rechnet im Gesamtjahr weiterhin mit einem Konzernergebnis von deutlich über den 1,4 Milliarden Euro von 2022 und kündigte für das zweite Halbjahr ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Träger des Wachstums soll auch im weiteren Verlauf des Jahres der Zinsüberschuss sein, der nunmehr mindestens 7,8 Milliarden Euro betragen soll, zuletzt war von 7,3 Milliarden Euro die Rede.