Das Logo der Commerzbank auf einem Schild in Frankfurt am Main. Im Hintergrund ist die Zentrale des Unternehmens zu sehen. Bild: dpa

Technische Probleme haben am Freitag das Online-Banking der Commerzbank zeitweise lahmgelegt. „Aktuell stehen Online- und Mobile-Banking nicht zur Verfügung“, teilte das Geldhaus am Nachmittag via Twitter mit. „Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.“ Die Online-Marke Comdirect sei von der Störung nicht betroffen, sagte eine Commerzbank-Sprecherin in Frankfurt.

Über eine Stunde später folgte der nächste Tweet, in dem erklärt wird, dass die Dienste nun wieder zur Verfügung stünden. Bereits ab 10 Uhr gab es hunderte Beschwerden durch Kunden auf Websites, die IT-Störungen dokumentieren.

Zu möglichen Ursachen äußerte sich die Bank zunächst nicht. Commerzbank und Comdirect haben zusammen elf Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland, davon knapp acht Millionen bei der Commerzbank.