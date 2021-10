F.A.Z.-Preisbericht : Die Preise steigen auf breiter Front

Aktualisiert am

Nahrungsmittel verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent. Bild: dpa

Die Preise am Bau steigen wie seit 1970 nicht mehr. Benzin an der Tankstelle kostet so viel wie zuletzt vor neun Jahren. Und auch im Supermarkt stößt man auf erstaunliche Preisveränderungen. Die Commerzbank rechnet bald mit einer Fünf vor dem Komma der Inflationsrate.