Eines steht schon fest: In fünfeinhalb Monaten wird das Leben wieder teurer. Es fragt sich nur, um wie viel. Zum 1. Januar 2024, so steht es in der jüngst beschlossenen Kabinettsvorlage zum Bundeshaushalt, werde es eine „Änderung der Zertifikatepreise“ für klimaschädliche Emissionen geben. Details sind noch Verhandlungssache, im Gespräch ist ein Sprung von 30 auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid.

Für einen größeren Haushalt mit Gasheizung und 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch würde das jährliche Mehrkosten in Höhe von 72 Euro bedeuten, hat das Vergleichsportal Check 24 ausgerechnet. An der Tankstelle könnte sich Benzin um vier Cent und Diesel um fünf Cent je Liter verteuern.

Für sich genommen ist das alles andere als ein Skandal. Schließlich würde die Regierung damit nur zu den Plänen zurückkehren, die sie im vorigen Jahr wegen der inzwischen abgewendeten Energiekrise ausgesetzt hatte. Und unter Ökonomen und Klimaschützern gibt es viele, die in steigenden Preisen das wirksamste Element für den Klimaschutz sehen, wirksamer jedenfalls als komplizierte Fristenlösungen für Pelletheizungen oder Biomethan.

Der doppelte Vorteil der Kopfpauschale

Allerdings hatte die Koalition den Bürgern eigentlich in Aussicht gestellt, dass sich die öffentliche Hand an den Einnahmen aus den CO 2 -Preisen nicht bereichern will. Das war jedenfalls von Anfang an die Idee für die Steuer auf Klimagase gewesen, die später in einen Zertifikatehandel übergehen soll: Das Geld, das der Staat damit einnimmt, gibt er wieder zurück, allerdings in Form einer Kopfpauschale.

Das hat gleich einen doppelten Vorteil. Zum einen erhöht es den Anreiz zum Energiesparen, denn den einheitlichen Betrag bekommt jeder. Für diejenigen, die klimafreundlich leben und wenig CO 2 -Aufschläge bezahlen, steht unterm Strich ein Plus. Zum anderen sorgt es für einen sozialen Ausgleich, weil ärmere Haushalte im Schnitt weniger Energie verbrauchen als reichere, also mehr Klimageld zurückbekommen, als sie für ihre Emissionen bezahlen. „Das ist nicht nur ein Gebot sozialer Gerechtigkeit, sondern wäre auch ein echter Anreiz, individuell den CO 2 -Fußabdruck zu verkleinern.“ So formulierte es im Vorjahr auch Finanzminister Christian Lindner.

Aber so wird es fürs Erste nicht kommen. Lindner selbst erklärt all diejenigen für Naivlinge, die eine Überweisung an alle Haushalte im digital defizitären deutschen Staat für kurzfristig machbar halten. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck braucht das Geld dringend für andere Dinge, auch weil ihm Lindner aus dem regulären Etat ja nichts gibt. Denn die CO 2 -Abgaben fließen in den Klima- und Transformationsfonds, einen jener drei großen Schattenhaushalte, mit denen die Ampelregierung die drei Großkrisen rund um Klima, Ukraine, Energie meistern will.

Das Geld geht jetzt auch in die Digitalisierung

Die 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen, die der Bundestag dem Fonds gleich zum Regierungsstart erteilte, reichen für die Vorhaben längst nicht mehr aus. Immer mehr Projekte kommen hinzu, allen voran die üppigen Fördersummen, die Deutschlands Haus- und Wohnungseigentümer mit den ohnehin schon abgemilderten Austauschpflichten des künftigen Heizungsgesetzes versöhnen sollen. Das ist immerhin noch ein Klimaschutzziel.

Mit dem Geld finanziert die Regierung jetzt aber auch Digitalisierungsprojekte, die mit dem Kampf gegen die Erderwärmung gar nichts zu tun haben, die Milliardensubvention für eine geplante Magdeburger Chipfabrik etwa. Das ist zwar nicht Klimapolitik, aber irgendwie „Transformation“: ein Gummibegriff, mit dem sich Ausgaben gleich welcher Art rechtfertigen lassen.