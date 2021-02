CO2-Kompensation : Von wegen klimaneutral!

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Es ist nicht nur der gesellschaftliche Druck in Zeiten von Fridays for Future, der die Manager antreibt. Auch der Finanzmarkt sitzt ihnen im Nacken. Ende Januar drohte einer der mächtigsten Investoren der Welt mit Konsequenzen: Aktien von Unternehmen, die keinen Plan für ihren Weg zur Klimaneutralität vorlegten, würden auf die Verkaufsliste gesetzt, kündigte Larry Fink an, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock.

Aber steckt hinter all dem mehr als zeitgeistiges Öko-Marketing und Greenwashing für die Aktionäre? Eines zumindest ist klar: Allein aus eigener Kraft schafft es bislang kein Unternehmen, komplett klimaneutral zu werden. „Sonst müssten die Firmen den Geschäftsbetrieb einstellen“, sagt Lehmkuhl. Soll heißen: Die Manager können mit Hilfe von Dienstleistern wie Climatepartner ihre CO2-Bilanz aufstellen, Produktionsprozesse umkrempeln, auf Grünstrom umstellen und Solarzellen auf die Dächer montieren. Aber am Ende wird immer eine Restgröße an unvermeidlichen CO2-Emissionen übrig bleiben.

Deshalb rückt plötzlich ein Markt ins Visier von Industrie und Finanzbranche, den sie bislang kaum beachtet haben: das Geschäft mit der freiwilligen Klimakompensation. Das funktioniert so: Ein Unternehmen mit hohen Emissionen bezahlt für Klimaschutzmaßnahmen in Afrika, Asien oder Südamerika, etwa für das Pflanzen von Bäumen in Brasilien, für Solaranlagen in Dörfern in Ghana oder für emissionsarme Kochöfen in Bangladesch. Die damit erreichte CO2-Minderung wird in Form von Zertifikaten verbrieft und dem Unternehmen, das dafür bezahlt hat, quasi gutgeschrieben. Das Unternehmen kann so, zumindest rechnerisch, seine Emissionen senken – und eben Klimaneutralität für sich reklamieren, obwohl es weiter CO2 in die Atmosphäre bläst. Climatepartner vermarktet solche Zertifikate ebenfalls.