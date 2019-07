CO2-Bepreisung : Über diese Punkte streitet das Klimakabinett

Steuer auf CO2, Ausweitung des Emissionshandels – oder beides in einem? Darüber diskutiert an diesem Donnerstag das Klimakabinett. Das sind die wichtigsten Fragen.

Die Bundesregierung steht vor einer Richtungsentscheidung. An diesem Donnerstag kommt das unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) sowie Umweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) besetzte Klimakabinett zu seiner nächsten Sitzung zusammen, um eine Reform der deutschen Klimapolitik zu diskutieren. Verschiedene Maßnahmen stehen zur Auswahl. Entscheidungen sollen im September fallen, Gesetze bis Jahresende auf den Weg gebracht werden.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Warum diskutiert die Bundesregierung eine Reform der Klimapolitik?

Die Bundesregierung hinkt ihrem selbstgesteckten Zeitplan hinterher: Im Vergleich zum Jahr 1990 wollte sie den hiesigen Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2), Methan und Lachgas – gerechnet wird stets in CO2-Äquivalenten – bis zum kommenden Jahr um 40 Prozent senken. Das wird nach eigenen Schätzungen nicht gelingen und nur eine Reduktion von 32 Prozent erreicht werden. In weitere Ferne rückt damit das Erreichen der Klimaziele für die Jahre 2030 (minus 55 Prozent) und 2050 (minus 80 bis 95 Prozent), von noch ambitionierteren Plänen, wie sie Grüne und Freitagsdemonstranten fordern, ganz zu schweigen. Die Zielverfehlung hat auch finanzielle Folgen: Wegen europarechtlich verbindlicher Zusagen müssen von 2020 an voraussichtlich jedes Jahr einige Milliarden Euro an Zahlungen für Zukäufe von CO2-Zertifikaten aus anderen Ländern im Bundeshaushalt eingeplant werden.

Warum droht eine Verfehlung der Klimaziele?

CO2 wird bei sämtlichen Aktivitäten freigesetzt, die Kosten variieren aber je nach Emittent. Hauptverursacher sind Energieunternehmen, also Erzeuger von Strom und Wärme. So wie große Industriebetriebe sind sie seit dem Jahr 2005 verpflichtet, am EU-weiten Handel mit Emissionsrechten teilzunehmen und je ausgestoßener Tonne CO2 ein Zertifikat zu erwerben. Seit dem Jahr 2012 gilt die Regelung auch für den Luftverkehr auf innereuropäischen Flüge. Im Großen und Ganzen hat das System funktioniert, da die Verteuerung von Emissionen – mittlerweile liegt der Zertifikatepreis bei rund 28 Euro – Kraftwerksbetreiber und Raffinerien zum Umstieg auf klimaschonendere Anlagen bewegt hat. Der Kerngedanke: Das System legt genau fest, wie viele Zertifikate zwischen Polen und Portugal im Umlauf sind. Jahr für Jahr werden es weniger, sodass die Menge an ausgestoßenem CO2 entsprechend sinkt.

Wenn der Emissionshandel funktioniert, worin liegt dann das Problem?

Das System gilt als größter klimapolitischer Erfolg der EU, da die Gefahr einer bloßen Verlagerung von Emissionen ins Ausland anders als bei rein nationalen Maßnahmen gebannt ist. Es deckt mit Energiewirtschaft und Industrie aber nur 45 Prozent aller jährlichen CO2-Emissionen ab. In den übrigen Wirtschaftsbereichen fehlen Mengenbegrenzung und Anreize zur Minderung, allen voran im gewichtigen Verkehrssektor. Je gefahrenem Kilometer sind Autos und Lastwagen in den vergangenen 30 Jahren zwar sparsamer und damit auch klimaschonender geworden. Doch es wird einfach so viel gefahren wie nie zuvor. Das hat die Verkehrsemissionen in absoluten Zahlen seit 1990 stagnieren lassen, zumal nicht-fossile Antriebe weiterhin ein Nischendasein fristen.