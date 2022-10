Claus Ruhe Madsen : Durchstarter im hohen Norden

Aktualisiert am

Claus Ruhe Madsen hat es vom Unternehmer bis zum Oberbürgermeister von Rostock und dann zum Wirtschaftsminister in Kiel geschafft. Und nun?

Claus Ruhe Madsen sucht noch seinen Rhythmus. Er steht am Rednerpult im Landtag von Schleswig-Holstein. Durch die großen Fenster sieht man draußen Schiffe auf dem Wasser vorbeiziehen, drinnen schauen die Abgeordneten auf den neuen Wirtschaftsminister. Bei den ersten Sätzen lässt er den Blick immer wieder über den Redetext vor sich streifen, sein dänischer Akzent ist unverkennbar. Langsam geht es los, Tagesordnungspunkt 16, „Fi­nanzierung der Wehrtechnik verbessern“. Madsen sagt, es würden doch si­cher alle zustimmen, dass die Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr den Anspruch hätten, bestens ausgerüstet zu sein. Der erste Beifall.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Der Aufstieg des Claus Ruhe Madsen ist erstaunlich. Vom Möbelunternehmer zum Oberbürgermeister von Rostock, dem ersten in einer Großstadt ohne deutschen Pass. Nach nicht einmal drei Jahren ging es im Juni weiter, hinaus aus dem Rathaus und hinein in die schwarz-grüne Landesregierung von Schleswig-Holstein. Er hat das Ministerium in einer Zeit übernommen, die für die Wirtschaft kritisch ist. Viel Zeit bleibt ihm nicht, um im Amt seinen Rhythmus zu finden.