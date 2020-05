Cinemaxx-Chef im Gespräch : Gibt die Seuche dem Kino jetzt den Rest?

Herr Richards, Sie sind der Gründer und CEO von Vue, einer der größten Kinoketten der Welt. Lohnt sich das Geschäft, wenn wegen Corona jeder zweite Kinositz frei bleiben muss?

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Aber ja. Wir haben am Donnerstag unsere drei ersten Cinemaxx-Kinos in Deutschland wieder aufgemacht, in Offenbach, Dresden und Kiel, die Kunden kommen zurück. Deutschland öffnet die Kinos früher als etwa Großbritannien, wo wir erwarten, dass es im Juli wieder losgehen wird. Unser Vorteil als Konzern ist es, dass wir auch Kinos in Taiwan haben. Die waren nie geschlossen – weder 2003 wegen Sars noch 2009 wegen der Schweinegrippe und auch jetzt nicht wegen der Corona-Krise. Wir haben also 15 Jahre Erfahrung damit, Kinos zu betreiben und unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Das geht.