Lambrecht-Aus als Ministerin : Auch Frauen dürfen scheitern

Wie lässt sich die Gleichstellung am Arbeitsplatz auf faire Weise mit dem Primat von Leistung und Kompetenz vereinbaren? Diese Frage beschäftigt viele Unternehmen und gerade auch wieder einmal die große Politik: In den Wochen und Monaten vor Christine Lambrechts Rücktrittserklärung ging es noch vor allem um die vielen kleinen und größeren Unzulänglichkeiten ihrer Amtsführung als Verteidigungsministerin, zugespitzt in einem verunglückten Silvestervideo. Sobald aber die Frage nach ihrem Verbleib im Amt geklärt war, wurde all das zur Nebensache.

Stattdessen drehte sich die Debatte plötzlich nicht mehr um Lambrecht als Person und Politikerin, sondern als Frau. Schließlich hatte der erklärte Feminist Olaf Scholz ganz bewusst und einem Wahlversprechen folgend sein Ka­binett paritätisch mit Männern und Frauen besetzt (zumindest wenn man den Bundeskanzler nicht mitzählt). Dieses Mal, forderten Quotengegner wie Wolfgang Kubicki, müsse wieder die Kompetenz im Vordergrund stehen.

Doch die implizite Unterstellung, Lambrechts Scheitern sei auch ein Scheitern der Quotenidee, hält der genaueren Betrachtung nicht stand. Ob das paritätisch besetzte Kabinett per se unfähiger ist als seine Vorgänger, lässt sich zwar nur schwer messen. Wer sich an manchen männlichen Amtsinhaber aus der Merkel- und Schröder-Zeit erinnert, be­kommt trotzdem Zweifel an der These. Auch da gab es spektakuläre Fehlbesetzungen, gerade auch im so wichtigen Verteidigungsministerium – vom Minister im Swimming-pool auf Mallorca (Scharping) bis zum obersten Plagiator der Nation (zu Guttenberg). Das Gleiche gilt für die Wirtschaft, wo Frauenquoten in Aufsichtsräten und Vorständen die Gleichstellung fördern sollen. Beispiele für Rauswürfe von Männern gibt es dort zuhauf. Nur wenn mal eine Frau frühzeitig geht, dreht sich die Diskussion um Sinn und Unsinn der Quote.

Frauen mussten immer ein bisschen perfekter sein

Dass Frauen wie Lambrecht und vor ihr schon Familienministerin Anne Spiegel Gelegenheit hatten, so öffentlichkeitswirksam zu scheitern, ist tatsächlich ein Zeichen für den Fortschritt bei der Gleichstellung – aber aus einem anderen Grund, der nichts mit Quoten und Parität zu tun hat. Je mehr Frauen sich in Führungspositionen wiederfinden, desto größer ist schon statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal ein Flop dabei ist. Unter den Männern gab es solche Ausfälle in der Vergangenheit nicht zu knapp.

Frauen hingegen mussten lange Zeit immer noch ein bisschen perfekter sein als gleich qualifizierte Männer, um sich durchzusetzen. Die vor allen größeren Skandalen gefeite Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das beste Beispiel dafür. Dass dieser zusätzliche Perfektionsdruck zumindest in der Wirtschaft nachgelassen hat, zeigen die Zahlen des sozioökonomischen Panels, die vor Kurzem die F.A.S. veröffentlicht hat: Frauen werden inzwischen in deutschen Konzernen genauso oft befördert wie Männer – wenn sie in Vollzeit arbeiten. Sie unterliegen also nicht mehr einem höheren An­spruch. Die Qualität der Kandidatinnen dürfte sich damit dem der Männer anpassen – und zwar nach unten.

Mehr zum Thema 1/

In der Causa Lambrecht sollte man nicht vergessen, dass am Kabinettstisch noch sieben weitere Frauen sitzen und weitgehend skandalfrei ihre Arbeit machen, bisweilen sogar sehr gut. Verhaltensökonomen sprechen bei so etwas vom Bestätigungsfehler: Wir bemerken nur die Fehlgriffe, die geräuschlosen guten Beispiele bekommen weniger Aufmerksamkeit.

Die Bedeutung des Scholzschen Wahlversprechens sollte man im Übrigen auch nicht überbewerten. Dem letzten Kabinett Merkel gehörten, die Kanzlerin selbst mitgezählt, auch schon sieben Frauen an. Da war der Schritt zur Parität nur noch klein.

Es wird also in Zukunft noch häufiger Ministerinnen geben, die ihren Aufgaben nicht gewachsen sind, neben all denen, die einen guten Job machen. Daran wird man sich ge­wöhnen müssen. Wer Gleichstellung will, muss Frauen auch zugestehen, dass sie manchmal scheitern. Wie Männer.