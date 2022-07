Kampf gegen Inflation : Die EZB-Präsidentin im Brennpunkt

Davos, im Mai 2022. Christine Lagarde sitzt auf einem Podium im Großen Saal des Kongresszentrums zusammen mit unter anderen dem niederländischen Premierminister Mark Rutte und Eduard Heger, dem Ministerpräsidenten der Slowakei. Das Thema des im Rahmen des Weltwirtschaftsforums organisierten Podiums lautet „Europäische Einheit in einer ungeordneten Welt?“. Lagarde, seit vielen Jahren Stammgast des Forums, fühlt sich erkennbar zuhause. Sie spricht in tadellosem Englisch über die Verletzbarkeit Europas durch brüchige globale Lieferketten, über die nicht ausreichenden eigenen Ressourcen im Bereich der Energie wie der mineralischen Rohstoffe.

Eloquent fordert sie Europa auf, die eigenen „Muskeln zu spannen“ durch eine zupackendere Wettbewerbspolitik, durch eine selbstbewusstere Außenhandelspolitik, durch zusätzliche Verteidigungsausgaben, durch eine Bündelung der europäischen Käufermacht auf fremden Märkten. Europa sei eine beeindruckende technologische wie moralische Macht, aber die Europäer neigten leider dazu, gelegentlich sich selbst zu schaden. Sie lobt die Europäische Kommission für ihre Bereitschaft, die Schwächen Europas zu thematisieren. Lagardes Beitrag ist interessant, aber auch irritierend. Nach einem traditionellen Verständnis von Geldpolitik äußert sich ein Zentralbankpräsident nicht so explizit zu anderen Bereichen der Politik.

Als Christine Lagarde im November 2019 die Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank übernahm, lautete gerade in Deutschland ein Einwand: Sie ist keine gelernte Geldpolitikerin. Anders als ihre drei Vorgänger Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet und Mario Draghi hat Lagarde niemals eine nationale Zentralbank geleitet. Vielmehr lässt sich ihre Ernennung als prominenter Ausdruck einer Neigung verstehen, ehemalige Regierungsmitglieder in Zentralbanken zu entsenden. Das gab es auch schon früher, aber damals vertraute man auf den sogenannten „Thomas-Becket-Effekt“, nach dem neue Mitglieder einer Institution die Ziele dieser Institution verfolgen und keine partikularen Interessen. In den vergangenen Jahren hat angesichts des offensichtlichen Zusammenrückens von Regierungen und Zentralbanken in schweren Krisen das Vertrauen in diesen Effekt nachgelassen.

Es zog sie in die Politik ihres Heimatlandes

Christine Lagardes Lebenslauf legt Zeugnis ab von einer strebsamen, sehr disziplinierten Person, die in unterschiedlichen Berufsfeldern tätig gewesen ist und deren hervorstechendstes Charakteristikum eine auch heute noch nicht selbstverständliche internationale Ausrichtung darstellt. In der Normandie aufgewachsen, studierte sie Jura und Anglistik an angesehenen französischen Universitäten, die aber nicht zu den berühmten Eliteschulen zählten. Sie gehörte damit auch nicht den elitären Pariser Netzwerken an.

Stattdessen arbeitete sie als Juristin für eine amerikanische Anwaltskanzlei zunächst in Frankreich, dann aber als Chefin am Sitz des Unternehmens in Chicago. Schon in ihren Jugendjahren hatte sie ein Jahr in den Vereinigten Staaten verbracht. Danach zog es sie in die Politik ihres Heimatlandes, in der sie es zum Mitglied in mehreren bürgerlichen Regierungen brachte: Erst war sie für den Außenhandel zuständig, dann für Landwirtschaft und Fischereiwesen; schließlich war sie von 2007 bis 2011 Ministerin für Wirtschaft und Finanzen.

In dieser Zeit wurde gegen sie wegen mutmaßlicher Begünstigung des Unternehmers Bernard Tapie ermittelt; es kam aber zunächst nicht zu einer Anklage. Im Jahre 2016 erkannte ein Gericht auf Fahrlässigkeit, verband dieses Urteil aber nicht mit einer Strafe. In späteren Jahren wurde dennoch immer einmal über eine Kandidatur Lagardes für das Präsidentenamt spekuliert; vor wenigen Wochen war ihr Name in der Gerüchteküche, als es um das Amt des Premierministers in einer neuen Regierung ging.