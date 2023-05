Die Gewerkschaft IG Metall soll künftig erstmals von einer Frau geführt werden. Der Vorstand der größten Einzelgewerkschaft in Deutschland nominierte die bisherige Stellvertreterin des scheidenden Vorsitzenden Jörg Hofmann, Christiane Benner, als Kandidatin für seine Nachfolge, wie die IG Metall am Dienstag mitteilte. Hofmann habe Benner selbst vorgeschlagen.

Zum neuen Zweiten Vorsitzenden soll der bisherige Hauptkassierer Jürgen Kerner aufsteigen, der unter anderem in den Aufsichtsräten von Siemens und Thyssenkrupp sitzt. Er gilt als bestens vernetzt. Seine Nachfolge als Hauptkassierer soll ebenfalls eine Frau antreten: Nadine Boguslawski, zurzeit Erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft in Stuttgart.

Eine Doppelspitze mit Benner und dem baden-württembergischen IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hatte sich vor Kurzem zerschlagen. Zitzelsberger erklärte aus gesundheitlichen Gründen seinen Verzicht auf einen Posten im Vorstand. Das Modell, für das die Satzung geändert werden müsste, war im Vorstand bereits auf Skepsis gestoßen. Üblich ist in der Gewerkschaft, dass die Nummer zwei beim Ausscheiden des ersten Vorsitzenden aufrückt.

Die Führung der IG Metall wird auf dem Gewerkschaftstag vom 22. bis 26. Oktober in Frankfurt neu gewählt. Vier der bisher sieben Vorstandsmitglieder treten dort nicht mehr an. Der geschäftsführende Vorstand soll auf fünf Mitglieder verkleinert werden. Neu in das Gremium soll auch Ralf Reinstädtler einziehen, derzeit Erster Bevollmächtigter in der Saarpfalz.

„Dieser Personalvorschlag verspricht trotz großer personeller Veränderungen Kontinuität“, sagte der scheidende Gewerkschaftschef Hofmann. „So wird die IG Metall auch in den kommenden Jahren die durchsetzungsstarke, kämpferische und zukunftsgewandte Gewerkschaft bleiben, die sie heute ist.“