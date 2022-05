Finanzpolitik der Regierung : Lindners Zeitenwende

Wenn der FDP-Chef im Jahr 2025 nicht blank dastehen will, muss Christian Lindner als Finanzminister einen Wandel schaffen. Ohne eine Umkehr in der Finanzpolitik wird die Belastung der Bürger und Unternehmen weiter zulegen.

In wenigen Wochen will Christian Lindner, der als Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender in einer doppelten Verantwortung steht, die Umkehr in Richtung Solidität schaffen. Mit dem Haushalt 2022, den der Bundestag nächste Woche beschließen soll, darf nach seinen Vorstellungen noch einmal gesündigt werden, aber danach wird alles besser. Schon im nächsten Jahr will er in der Haushaltspolitik wieder zur Normalität zurückkehren – allen Risiken zum Trotz.

Der Widerspruch könnte kaum größer sein: Der Bundestag bereitet neue Schulden in nie zuvor gesehener Höhe vor, der Koalitionsvertrag enthält keine größere Steuerreform, die Liberalen kassieren eine Wahlschlappe nach der andern – und der FDP-Politiker strahlt einfach nur große Freude an seinem Amt aus. Zuletzt war das auf dem Petersberg bei Bonn zu beobachten, wo er als Gastgeber die Amtskollegen und Notenbankchefs aus der Gruppe der sieben westlichen Industrieländer empfing. Das Ergebnis war eine überschaubare Liquiditätshilfe für die Ukraine. Wie lang wird sie reichen? Der von Russland ausgehende Krieg kann sich noch lange hinziehen. Selbst eine größere Unterstützung dürfte sich schon in nur wenigen Monaten als zu gering erweisen.

Werden SPD und Grüne bei diesem Kurs mitmachen?

Der FDP-Politiker verbreitet unverdrossen Zuversicht. Sein Start war – gelinde gesagt – holprig. Mit einem umstrittenen Nachtragsetat hat er der Regierung eine mächtige Reserve für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft geschaffen. Zu Recht klagt die Union in Karlsruhe gegen den offenkundigen Versuch, die Schuldenregel zu unterlaufen, indem Corona-Krisenkredite für Pläne der Ampel gebunkert werden. Dieser haushaltspolitische Sündenfall war der Preis für die rot-grün-gelbe Zusammenarbeit. Die FDP machte da mit. Das kann und muss man ihr vorhalten.

Dieses Jahr erfordern die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine nochmals Kredite in außergewöhnlicher Höhe. Das ist nicht schön, aber vertretbar. Auch wenn der FDP-Chef sich kaum selbst das Etikett Schuldenkönig umhängen wird, addieren sich die geplanten Kreditermächtigungen zu einem neuen Negativrekord, wenn man auch das „Sondervermögen“ für die Bundeswehr berücksichtigt. Mit ihm wird ein weiterer Schattenhaushalt geschaffen. Die lange Vernachlässigung der äußeren Sicherheit ist der FDP kaum anzulasten, doch die Folgen bleiben an Lindner hängen.

Vom nächsten Jahr an soll nun alles besser werden. Der Finanzminister hat so oft beteuert, dann zur Schuldenregel im Grundgesetz zurückkehren zu wollen, dass er davon kaum abrücken kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Tatsächlich lässt es die Verfassung nicht zu, die Obergrenze für neue Schulden zu überschreiten, nur weil die Koalition so schöne wie teure Pläne hat. Die Aufgabe, vor der Lindner damit steht, wirkt geradezu tollkühn: Im „Kernhaushalt“ ist die Neuverschuldung von etwa 140 Milliarden Euro auf knapp 8 Milliarden Euro zu drücken. Die jüngste Steuerschätzung, die dem Bund erhebliche Mehreinnahmen für die nächsten Jahre vorhersagt, hilft dabei, aber ein Selbstläufer ist die Konsolidierung damit noch lange nicht. Auch gibt es noch gigantische Reserven, aber viel darf da nicht mehr passieren, damit die Rechnung aufgeht.

Der Finanzminister hat unlängst seine finanzpolitische Strategie vorgelegt. Er will Unternehmen entlasten statt zu belasten. Er will den privaten Haushalten das zurückgeben, was der Staat aus dem Zusammenspiel von Inflation und progressivem Steuertarif automatisch zusätzlich einstreicht. Er will generell die Angebotsbedingungen verbessern, also den Rahmen für alle, die arbeiten, produzieren, investieren. Das klingt vernünftig, nach mehr Markt und weniger Staat. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, hilft es nicht, wenn der Staat neue Ausgabenprogramme auflegt, das würde die bestehenden Engpässe nur vergrößern. Doch Zweifel bleiben. Werden SPD und Grüne bei diesem Kurs mitmachen?

Ohne eine Umkehr in der Finanzpolitik wird die Belastung der Bürger und Unternehmen weiter zulegen. Nach der jüngsten Schätzung des zuständigen Arbeitskreises wird der Anteil der Steuern am Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahr 2026 in neue Höhen wachsen. Bei den Sozialversicherungen sind die Aussichten aus Sicht der Beitragszahler nicht besser. Steuerquote und Abgabenquote sind Indikatoren, an denen man im Jahr 2025 ablesen kann, ob Lindner das gelungen ist, was er sich vorgenommen hat. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine Zeitenwende ausgerufen – in der Finanzpolitik sind bisher vor allem neue Ausgaben und Kredite zu sehen. Wenn der FDP-Vorsitzende bei der nächsten Bundestagswahl nicht mit leeren Händen dastehen will, muss ihm die Wende gelingen.