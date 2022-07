Christian Lindner im Interview : „Ausgaben befeuern Inflation“

Herr Lindner, trauen Sie sich mit Ihrem Porsche noch auf die Straße?

Nur bei Sonnenschein, denn mein Auto ist 40 Jahre alt und deshalb nicht für den Alltag gedacht.

Sie sind Porsche-Fan, fahren im Sportwagen auf der Reicheninsel Sylt zur Hochzeit vor, tauschen sich in den Koalitionsverhandlungen mit dem Chef der Edelmarke aus. Da scheint alles zusammenzupassen?

Sie klingen wie die „taz“. Zur Sache, im Oktober 2021 gab es ein kurzes Telefonat mit Herrn Blume zu Fragen der Verwendung von synthetischen Kraftstoffen. In der Zeit zwischen meinem Amtsantritt und der Entscheidung der Bundesregierung, auf europäischer Ebene diese Technologieoption zu erhalten, gab es keinerlei Kontakt. Herr Blume hat sich für seine Übertreibung entschuldigt. Unabhängig davon wäre ein enger Austausch mit einer Schlüsselindustrie, die Hunderttausende Menschen beschäftigt, aber auch kein Skandal. Im Gegenteil, wir müssen uns doch darum kümmern, wie wir zukünftig Arbeitsplätze und Wohlstand sichern. Seit Jahren bin ich der Überzeugung, dass wir dafür auf Technologieoffenheit setzen müssen.

Und in dem Zusammenhang haben Sie mit Herrn Blume gesprochen?

Mit ihm gab es ein Telefonat und mit Konzernchefs anderer Hersteller. Auch einem, der sich auf Elektromobilität festgelegt hat. Genauso haben es übrigens die Verhandler von SPD und Grünen getan.

Eigentlich ist eine Hochzeit etwas Privates. Über Ihre ist viel berichtet worden – gern garniert mit der Kritik: Der FDP-Vorsitzende heiratet in Saus und Braus – gleichzeitig will er die Arbeitsförderung für Hartz-IV-Bezieher kürzen. Würden Sie noch einmal so feiern?

Meine Hochzeit ist nicht eigentlich etwas Privates, sie ist absolut etwas Privates. Der Sozialminister und ich haben uns jedenfalls während der Etatberatungen darauf verständigt, dass wir den Etatansatz senken können, ohne dass es zu individuellen Verschlechterungen bei der Qualifikation und Integration von Arbeitssuchenden kommt. Ich halte übrigens prinzipiell an der Überzeugung fest, dass sich die Qualität eines Sozialstaats nicht an der Höhe seiner Ausgaben festmacht, sondern an der Wirksamkeit und Treffsicherheit seiner Maßnahmen.

Fühlten Sie sich in dieser Debatte von Sozialminister Heil im Stich gelassen?

Funktioniert hat die Medienpluralität. Nachdem Berichte mit falschem Spin erschienen waren, gab es eine Korrektur durch andere. Dass es sich nicht um einen Plan von Christian Lindner handelte, sondern einen Beschluss des gesamten Bundeskabinetts. Und dass es eben nicht um eine „Sozialkürzung“ geht.

Der Sozialminister hätte klarstellen können, dass das auch sein Haushaltsentwurf ist. Das hat er nicht getan. Fanden Sie das in Ordnung?

Man soll niemanden überfordern. Dass SPD-Politiker nicht gerne auf Ausgaben verzichten, ist kein Geheimnis.

Im Ergebnis stehen Sie mit der FDP als Partei der sozialen Kälte da. Wie sehr stört Sie das?

Das sind Etiketten, die noch nie gestimmt haben. Die FDP hat zwei Pakete mitinitiiert, um die Menschen zu entlasten. Wir stärken die Bildung – von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Wir bringen Menschen besser zurück in den Arbeitsmarkt. Wir setzen uns für eine starke Marktwirtschaft mit unternehmerischer Freiheit ein, die erst die Mittel für soziale Politik bereitstellt. Und wir sorgen für einen Staat, der jungen Menschen nicht nur Schulden und marode Infrastruktur übergibt. Das ist das Sozialste, was man tun kann.