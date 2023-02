Christian Lindner : Fiskalregeln sind keine Verhandlungssache

Unser Wohlstandsmodell der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft mehr. Deutschland und Europa hatten stark auf billige Energieimporte aus Russland gesetzt. Jetzt müssen wir die Herausforderung annehmen und neu denken. Nur wenn wir an unserer Standortqualität arbeiten, werden wir auch künftigen Generationen gute Startbedingungen bieten können. Nur so werden wir im globalen Wettbewerb mithalten können.

An Druck von außen wird es auch in nächster Zeit nicht mangeln. Gemeinsam in Europa müssen wir die De­karbonisierung voranbringen und die Al­terung der Gesellschaft bewältigen. Wir müssen Freiräume für Innovationen eröffnen. Gleichzeitig müssen wir die Handlungsfähigkeit der Staaten in der EU si­chern – nicht zuletzt, um für künftige Krisen gewappnet zu sein.