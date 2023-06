Aktualisiert am

Christian Bruch von Siemens Energy (rechts) gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz beim deutsch-kanadischen Wirtschaftsforum im August 2022. Bild: dpa

Siemens Energy steckt in der Krise. Doch plötzlich fassen die Investoren neues Vertrauen in Konzernchef Christian Bruch. Er will das Unternehmen zu einem grünen Champion machen.