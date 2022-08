Amerika gegen China : Jeder braucht Taiwans Computerchips

Dreimal hat der amerikanische Präsident Joe Biden in den vergangenen Monaten öffentlich zugesichert, dass die Vereinigten Staaten Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs verteidigen würden. Dreimal ruderten Mitarbeiter des Weißen Hauses danach zurück und drehten die klare Position Bidens ins Unscharfe. Dem Vertrauen in die Perspektiven Taiwans hat das nicht genutzt. Die Geopolitik überschattet die wirtschaftliche Entwicklung der demokratischen Insel, die Peking als Teil Chinas beansprucht.

Am Dienstag, anlässlich des Taiwan-Besuchs von Nancy Pelosi, der Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhaus, gaben wichtige Börsenindizes in Taiwan und Asien nach. Die Anleger an den Börsen antizipierten das Risiko, dass China als Reaktion auf den Besuch Pelosis Taiwan militärisch mit drohenden Exkursionen in den taiwanischen Flugraum oder wirtschaftlich mit Sanktionen bestrafen könne. Der Taiex in Taipeh verlor wie der Nikkei Tokio 1,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong gab 2,4 Prozent ab und der Schanghai Composite 2,3 Prozent.