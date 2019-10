Chinas Wirtschaftsaufstieg : Das Wunder von Yixing

Vor 70 Jahren rief Mao die Volksrepublik China aus. Zum Jubiläum sind wir in ein Dorf gefahren, in dem es früher nur Karotten gab und heute jede Menge Porsches fahren.

Dass er in einem Land lebte, das Volksrepublik China hieß, erfuhr der Bauer Zhu Hua mit 18 Jahren Verspätung. Es war der 1. Oktober des Jahres 1967. Bauer Zhu, 25 Jahre alt, kam von der Feldarbeit heim und traf auf seine Kinder. Heute vor 18 Jahren sei China befreit worden von den weißen Teufeln aus dem Westen, den Geistern aus Japan, den korrupten Kriegsherren aus allen Winkeln des Reichs, so hatte es die Lehrerin seinen Kindern in der Schule gesagt.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Zhu Hua hatte den Namen seines neuen Landes schon auf den Geldscheinen gesehen und in der Schule gehört, bevor er wieder zurückging aufs Feld. Was der Name bedeutete, wusste er nicht. Als Mao Tsetung am 1. Oktober 1949 in Peking die Volksrepublik ausrief, war Zhu Hua sieben Jahre alt. Er bekam nichts davon mit, dass eine halbe Million Menschen begeistert rote Fahnen schwenkten. Ein Radio gab es im Dorf nicht. Oft auch kein Fleisch. Nur Karotten.

Karotten vor Hunger

Das Dorf liegt im Kreis Yixing, mehr als 1000 Kilometer von Peking entfernt an Chinas Ostküste. Damals reihten sich Felder an Felder. Am Ackerrand, kaum auszumachen aus der Ferne, drängten sich ein paar graue Häuser, von denen keines mehr als zwei Stockwerke hatte. Es bröckelte von der Wand, auf der kein Putz den Blick auf die Ziegelsteine verdeckte, die Vater und Mutter übereinandergestapelt hatten. Die Familie schlief im zweiten Stock auf einer dünnen Matte aus Stroh, auf der es im Winter warm war, wenn sich fünf Leiber aneinander kuschelten. Unten im Erdgeschoss schliefen die Tiere: Schweine, Hühner, Enten, Kaninchen.

Auf den Feldern wuchsen die Karotten. Morgens kochte die Mutter die Karotten zu einem Brei. Mittags und abends ebenfalls. Wenn auf dem Feld der Hunger den jungen Zhu übermannte, riss er die Karotten aus der Erde und aß sie roh. Dann griff er wieder zur Hacke.

Es gibt Menschen im Dorf, die können im Jahr 2019, siebzig Jahre nach Gründung der Volksrepublik, keine Karotten mehr sehen. So ekelt es sie vor der alten Zeit, als China ein Armenhaus war. Bauer Zhu verzieht sein Gesicht. Zum Abendessen hat er sich Haferbrei bereitet. Luftig ist es in seiner Wohnung. In der Stube steht ein alter Tisch. In der Ecke ein Lastenfahrrad auf drei Rädern. In der Küche bullert ein Ofen, der immer noch mit Stroh geheizt wird. Der Fernseher im zweiten Stock ist ein Jahr alt, 50 Zoll aus chinesischer Produktion mit superflachem Bildschirm.

Luxus anstelle eines armen Dorfes

Man kann auch anders im Dorf wohnen. Zwei schöne Frauen öffnen die Tür zum Townhouse, ein paar hundert Meter von Bauer Zhu entfernt: vier Schlafzimmer auf 195 Quadratmetern über vier Etagen verteilt, ein Kronleuchter mit drei Metern Spannweite. In der Küche steht ein silberner Backofen von Miele. Im Badezimmer hängt ein pinkfarbener Föhn von Dyson für umgerechnet 385 Euro. Im Weinkeller lagert Lafite.

Am 30. Mai 2021 soll hier alles fertig sein, nicht einen Tag später. 450.000 Quadratmeter ist das Neubaugebiet groß, von den 300 Häusern sind bis auf das eine hier alle verkauft. Aus Schanghai, Hangzhou und Suzhou reisten die Investoren an. Das Dorf steht in der Liste der hundert wirtschaftlich erfolgreichsten Kreise in China auf Platz acht. Der Quadratmeterpreis hat sich in den vergangenen fünf Jahren verachtfacht.

„Unser Dorf hat eine große Alphabetisierungskampagne begonnen“, schrieb die „Yixing-Zeitung“ am 11. Februar 1956 auf ihrer Titelseite. Das klang nach Aufbruch. Ein Jahr später kamen Parteigenossen in die Häuser und nahmen alles mit, was aus Eisen war. Sie nahmen die Töpfe und Pfannen von der Wand und die Löffel aus der Schublade. Von der Garderobe schraubten sie die Haken ab.

„Ihr braucht jetzt keine Pfannen und Töpfe mehr“, sagten die Genossen. „Von nun an kochen wir für euch.“ Von diesem Zeitpunkt an aßen alle im Dorf zusammen. Das Essen kam aus der Kantine des Kollektivs, und am Anfang war das phantastisch. Die Mahlzeiten auf den Kollektivtellern waren viel größer als daheim. Am Ende hatte ein jeder zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl, dass sein Magen voll war.

Als die Monate verstrichen, wurden die Mahlzeiten kleiner. Der Bauch wurde nicht mehr voll davon. Die Dörfler sollten wieder selbst kochen. Das Kochgeschirr, das sie dafür bekamen, war aus billigem Material. Das alte aus Gusseisen hatte die Partei einschmelzen lassen. Ein jeder Chinese solle Stahl kochen, hatte Mao gesagt, auf dass China in fünfzehn Jahren die Wirtschaftskraft Großbritanniens einhole. Am Ende des Großen Sprungs, wie Mao seine Industrialisierungskampagne nannte, waren in China 45 Millionen Menschen verhungert.