Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal beschleunigt, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die Konjunktur um 6,3 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde am Montag mitteilte. Die Wirtschaft habe einen „guten Schwung der Erholung“ gezeigt, hieß es. Analysten hatten einen robusteren Anstieg von 7,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft um 4,5 Prozent gestiegen.

Der Einzelhandel, wichtigster Indikator für das Konsumverhalten der Verbraucher, legte im Juni hingegen nur um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie die Statistikbehörde weiter mitteilte. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Mai, als ein Plus von 12,7 Prozent verzeichnet worden war. Die Industrieproduktion legte im Jahresvergleich um 4,4 Prozent zu, nach 3,5 Prozent im Mai.

Einen neuen Höchststand erreichte die Jugendarbeitslosigkeit: Unter den 16- bis 24-Jährigen stieg sie auf 21,3 Prozent. Im Mai hatte sie 20,8 Prozent betragen.

Debatte um neue China-Strategie

Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche eine neue China-Strategie vorgelegt, die auch die wirtschaftlichen Beziehungen mit Asiens zweitgrößter Volkswirtschaft betrifft. Bundeskanzler Olaf Scholz dämpfte dabei die Sorgen der Wirtschaft, dass viele neuen Auflagen für Unternehmen folgen. "Die Unternehmen in Deutschland handeln ja längst im Einklang mit dem, was wir jetzt hier beschrieben haben", sagte Scholz am Freitag in Berlin über das am Donnerstag vom Kabinett beschlossene Dokument. "Viele werden weiter kräftig in China investieren, werden nach China exportieren, werden auch Waren aus China beziehen." Aber gleichzeitig würden sie auch Möglichkeiten nutzen, in anderen Staaten zu investieren und Lieferketten aufzubauen. Dies wird von der Bundesregierung als wichtig erachtet, um Abhängigkeiten und Risiken im China-Geschäft abzubauen und zu diversifizieren.

Damit unterscheidet sich die Tonlage des Kanzlers (SPD) von der von Außenminister Annalena Baerbock (Grüne). Diese hatte am Donnerstag kritisiert, dass einige Firmen noch nicht verstanden hätten, dass sie sich umorientieren müssten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Vorschläge vorlegen, wie etwa die in der Strategie geforderte "Internalisierung" der Kosten aus einem Klumpenrisiko bei Firmen aussehen könnte.

Scholz dämpfte die Erwartung, dass nun eine breitflächige staatliche Prüfung von Investitionen deutscher Firmen im Ausland zu erwarten sei. Dies sei nicht geplant, widerspreche dem deutschen Wirtschaftsmodell und würde den Staat überfordern. In der Frage der militärischen und der generellen Sicherheit wolle man aber genauer hinschauen. Hintergrund ist die Debatte, ob und in welcher Form deutsche Firmen Investitionen in China genehmigen lassen sollen. In der China-Strategie des Bundes selbst wird dazu keine klare Aussage gemacht.