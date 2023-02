Spielzeugproduktion für die Welt: Arbeiterinnen in einer Fabrik in Huabei im Osten Chinas Bild: AFP

Obwohl China seine Null-Covid-Politik beendet hat, findet sich im Land wenig Zuversicht. Dass sich die ausländische Wirtschaft vorsichtig gibt, ist kein Wunder. Hören die Unternehmen doch landauf, landab eine Klage, die neu ist, seit vor vier Jahrzehnten der rasante Aufstieg zur Wirtschaftsmacht begann: Verglichen mit fünf Jahren zuvor, gehe es ihnen heute schlechter, sagen viele Chinesen.

Das überrascht. Seit 2017 ist Chinas Wohlstand um fast die Hälfte gewachsen. Wurden früher Völker befragt, wie hoffnungsfroh sie seien, landeten die Chinesen stets vorn. Der Optimismus hielt das Land zusammen und war Treibstoff einer Volkswirtschaft, die seit der Jahrtausendwende jährlich im Schnitt um neun Prozent wuchs.

Heute wirkt China wie ein Reich voller Sorgen. In einer Umfrage unter 50.000 Angestellten befürchtet jeder Zweite, in diesem Jahr seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Dass die Menschen nicht mehr an ein besseres Morgen glauben, macht sich nach Ansicht des Schanghaier Ökonomen Zhang Jun an den unverhältnismäßig stark gestiegenen Spareinlagen fest.

Verließe China der Mut, hätte das Folgen für die ganze Welt: für die Beschäftigten in Deutschland etwa, wenn die Kunden in Fernost weniger deutsche Autos kauften, mit deren Gewinn Konzerne wie VW den Umbau zur Elektromobilität finanzieren. Die Erde wärmte sich schneller auf, traute sich Peking den teuren Abschied von der Kohle nicht mehr zu. Würde Präsident Xi Jinping das Aufstiegsversprechen mit außenpolitischem Nationalismus an der Seite Russlands ersetzen, wäre die Erde ein unsicherer Ort.

Der Kindermangel spiegelt die Verzweiflung

Die Fakten künden von einer ver­unsicherten Nation. Der große Aufschwung ist bisher ausgeblieben. Im Januar wurden 40 Prozent weniger Autos als im gleichen Vorjahresmonat abgesetzt. Der Verkauf von Wohnungen sank um ein Drittel. Zumindest der Fall der Hauspreise ist jedoch gestoppt, nachdem die Zentralbank ihre Kredithähne geöffnet hat. Vor mancher Luxusboutique bilden sich Schlangen. Doch insgesamt erholt sich der Konsum, den die Regierung als zentral für das ökonomische Comeback erklärt hat, viel langsamer als nach früheren Krisen.

Vor allem der Kindermangel spricht für die These, dass nach dem Coronavirus Verzweiflung grassiert. 9,5 Millionen Babys wurden im vergangenen Jahr in der Milliardennation geboren. Fünf Jahre zuvor lag die Zahl fast doppelt so hoch. Auf 1000 Einwohner kommen heute gerade einmal 6,7 Geburten – so wenig wie in Japan. Doch während im dreimal so reichen Nachbarland oft die gestrige Rollenverteilung erfolgreiche Frauen von Heirat und Kinderwunsch abhält, herrscht unter Chinas Generation der 80er- und 90er-Jahre Zukunftsangst. Viele haben Sorge, sich den Nachwuchs nicht leisten zu können.

Wer in den 70er-Jahren geboren wurde, hat im Aufstieg nicht selten seinen Reibach gemacht. Die goldene Generation kann in der grauen Gegenwart die Kinder auf Privatschulen ins Ausland schicken. Wer zu spät in den Arbeitsmarkt eingetreten ist, steckt hingegen heute oft fest. Nach Abzug der Inflation stagnieren die Gehälter. In der IT-Industrie gibt es Massenentlassungen. Unter den Jungen ist nach offizieller Statistik jeder Fünfte arbeitslos.

Eine pragmatischere Politik ist nicht zu erwarten

Gleichzeitig steigen die Kosten. In Städten wie Peking müssen Käufer heute das Fünfundzwanzigfache ihres Jahresverdienstes für eine Wohnung aufwenden. Auch im Landesschnitt ist das Leben weit unerschwinglicher als im Westen. Laut der Haushaltsbefragung „China Family Panel Studies“ der Peking-Universität ist die Un­gleichheit hoch und wächst weiter. Dass unsichere Dienstleistungsjobs in den vergangenen Jahren besser bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie ersetzt haben, hat sich während der Lockdowns in den Einkommen gezeigt.

Seit die Partei für Monate ganze Wirtschaftszentren lahmgelegt hat, ist der Sieg der Ideologie über den Fortschritt im Land offensichtlich. Lust aufs Leben weckt das nicht. Ihr seid dysfunktional, mahnt die niedrige Geburtenrate Führung und Gesellschaft. Zurückbringen könnte das Vertrauen nur eine Kurskorrektur. Dass die Partei das, was gestern noch falsch war, heute für richtig erklären kann, hat ihre abrupte Abkehr von Null-Covid bewiesen. Doch dass die Politik wieder pragmatischer wird, ist nicht zu erwarten.

Dazu müsste sie die Fesseln lockern, die sie der Privatwirtschaft gerade erst enger gezogen hat. Sie müsste der Gesellschaft jüngst entrissene Freiräume zurückgeben. Und sie müsste sich in der Welt mit eben noch verstoßenen Freunden aussöhnen. Dazu brauchte es einen Wechsel an der Spitze. Darauf zu hoffen wagt man in China nicht.