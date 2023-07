Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (links) und Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in der Eiskristallzüchtung in Freiberg. Europa ist für die Halbleiterproduktion abhängig von Gallium aus China. Bild: dpa

Chinas Entscheidung, den Export wichtiger Mineralien zu beschränken, trifft Sektoren, die für die Dekarbonisierung der Europäischen Union von entscheidender Bedeutung sind. Sie zeigt die Grenzen westlicher Bemühungen auf, Lieferketten dem Einfluss der Machthaber in Peking zu entziehen.

China ist der weltgrößte Produzent der Mineralien Gallium und Germanium, die für die Halbleiter-, Telekommunikations- und Elektrofahrzeugindustrie von entscheidender Bedeutung sind. Die EU bezieht 71 Prozent ihres Galliums und 45 Prozent ihres Germaniums aus China. Ab dem kommenden Monat beschränkt Peking die Ausfuhr.

Hintergrund ist eine neue EU-Strategie für wirtschaftliche Sicherheit, die eine Überwachung kritischer Technologieexporte vorsieht und Auslandsinvestitionen im Namen der nationalen Sicherheit einschränken könnte. Der Vorschlag ist Teil eines wachsenden Bestrebens innerhalb der EU, die Sicherheitsinstrumente zu stärken, da Länder wie China und Russland den Handel und die Kontrolle kritischer Versorgungsketten zunehmend nutzen, um politische und sogar militärische Ziele zu erreichen.

Asymmetrische Abhängigkeit der EU von China

„Chinas Vorgehen macht deutlich, wer in diesem Spiel die Oberhand hat“, sagte Simone Tagliapietra, Wissenschaftlerin beim Think-Tank Bruegel in Brüssel, in einem Interview. „Die harte Realität ist, dass der Westen mindestens ein Jahrzehnt brauchen wird, um sich von Chinas Rohstofflieferketten zu lösen, es handelt sich also wirklich um eine asymmetrische Abhängigkeit.“

Die EU musste eine bittere Lektion lernen, als Russland letztes Jahr in die Ukraine einmarschierte. Dies führte zu weiter steigender Inflation und zu Befürchtungen, dass ganze Industriezweige zusammenbrechen könnten, während die EU versuchte, neue Öl- und Gaslieferanten zu finden. Die Mitgliedstaaten der EU waren gespalten, wie sie auf das Vorgehen Russlands reagieren sollten, da einige Länder zu sehr von billigem russischem Rohöl und Gas abhängig waren.

Die gleiche Dynamik zeigt sich auch in der EU-Politik gegenüber China. Einige Länder sind nicht bereit, ihre Handelsbeziehungen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufs Spiel zu setzen. Der chinesische Verbrauchermarkt mit einem Volumen von 6,8 Billionen Dollar ist ein wichtiges Ziel für den europäischen Export von Autos, Pharmazeutika und Maschinen. Die deutschen Automobilhersteller Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW haben Dutzende von Fabriken in China gebaut und alle drei Hersteller verkaufen heute mehr Fahrzeuge in China als auf jedem anderen Markt.

Die USA haben darauf gedrängt, dass Europa eine harte Linie gegenüber Peking einschlägt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat gefordert, dass die EU ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren müsse, ohne sich dabei vollständig abzukoppeln.

Gesetz über kritische Rohstoffe soll Abhängigkeit lindern

Die EU hat im März ihr Gesetz über kritische Rohstoffe auf den Weg gebracht, um die Finanzierung und Genehmigung neuer Bergbau- und Raffinerieprojekte zu erleichtern und Handelsallianzen zu schließen, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten zu verringern. Die USA und Europa wollen außerdem einen „Käuferclub“ gründen, um Lieferverträge und Investitionspartnerschaften mit Förderländern abzuschließen.

„Wir beobachten seit geraumer Zeit eine sehr bewusste Verhärtung von Chinas strategischer Gesamthaltung, die nun mit einer Verschärfung von zunehmend selbstbewussten Aktionen einhergeht“, sagte von der Leyen in einer Rede zu Beginn dieses Jahres. „Genauso wie China seine militärische Haltung verstärkt hat, hat es auch seine Politik der Desinformation und der wirtschaftlichen und handelspolitischen Nötigung verstärkt.“

Und die Mitgliedsstaaten haben sogar noch schärfere Maßnahmen ergriffen. Die niederländische Regierung kündigte letzte Woche Maßnahmen an, die ASML Holding, ein Unternehmen mit einem Beinahe-Monopol auf die Maschinen, die für die Herstellung der modernsten Halbleiter benötigt werden, daran hindern werden, einige seiner Anlagen nach China zu verkaufen.

Eine WTO-Beschwerde würde sich über Jahre hinziehen

Die EU-Kommission könnte Chinas neuen Exportbeschränkungen im Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens bei der Welthandelsorganisation in Genf anfechten. Ein solcher Streit könnte jedoch Jahre dauern. Außerdem könnte China mit dem Argument, die Maßnahmen seien für die nationale Sicherheit notwendig, ein Schlupfloch in den WTO-Regeln nutzen, das es Regierungen erlaubt, „alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie für die Wahrung ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen für notwendig erachten.“

Eine Eskalation der Spannungen könnte die Fähigkeit der EU gefährden, die Wirtschaft der Mitgliedstaaten auf einen klimafreundlicheren Kurs zu bringen. Der Schritt Chinas erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die EU eine beispiellose Neuausrichtung einleitet, um die CO2-Emissionen in ihrer gesamten Wirtschaft zu eliminieren, von der Energieerzeugung über die Landwirtschaft bis hin zum Verkehr.

Der Green Deal, dessen Ziel es ist, die Region bis 2050 klimaneutral zu machen, erfordert den Zugang zu großen Mengen wichtiger Materialien, die in allen Bereichen von Solarzellen bis zu Elektrofahrzeugen verwendet werden. „Europa ist heute bei einer Reihe von sauberen Technologien und kritischen Komponenten weitgehend von China abhängig, so dass eine Eskalation dieser Spannungen Europas grünen Übergang mit Sicherheit holpriger machen könnte“, sagte Tagliapietra.