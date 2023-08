Drei Jahre ist es her, dass man ihn stahl. „Von einer Nacht auf die andere“, erzählt sie. Schmuggler aus Nairobi, wahrscheinlich mit Hilfe mehrerer Leute aus dem eigenen Dorf, hatten Lasttiere im Schutze der Dunkelheit mitgenommen. Lemaiyan dachte erst: Ihr Esel ist zu grünen Weiden aufgebrochen. Also suchte sie: „Erster Tag, nichts. Zweiter Tag, nichts.“ Am dritten und vierten Tag blieb der Erfolg ebenfalls aus.



„Zwei Monate . . . ayyy!“, schreit sie mit hämmernder Stimme in den Hörer. „Nichts.“ Der Esel war weg. Mehr als sechs Monate gingen ins Land, dann gab es im ganzen Dorf keinen einzigen Esel mehr. Nur einen fanden sie. Man hatte ihm die Haut abgezogen und irgendwo verrotten lassen. „Ich hatte Angst. Ich dachte, dass sie auch meine Haut wollen“, sagt sie.



Knapp zwei Jahre nachdem Cynthia Lemaiyan ihren Esel verliert, macht Nadja Scheuble in Singen in der Nähe des Bodensees eine Entdeckung. In einem Asia-Geschäft findet die Tierschützerin Ende Mai 2022 in einem Regal eine Verpackung mit „kandierten Datteln mit Ejiao“. Eine Dose von zweihundertachtzig Gramm für 3,69 Euro. Sie fotografiert ihren Fund und verlässt den Laden mit Wut im Bauch. Denn sie weiß: An diesen Datteln klebt Eselshaut.



„Ich kann nicht zugucken, wenn Tiere wie Dreck behandelt werden“, sagt Scheuble. Die Badnerin ist siebenundvierzig. In ihrem Dialekt singt sie wie Cynthia Lemaiyan im Englischen. Sie setzt sich mit dem zuständigen Hauptzollamt in Verbindung. Doch der Gang durch die Institutionen ist wenig erfolgreich: Die Behörde lässt sie wissen, dass das Anliegen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich falle. Scheuble solle das Bundesamt für Naturschutz kontaktieren. Dieses aber meldet sich nicht zurück, auch nicht auf eine zweite E-Mail.