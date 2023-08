Die Konjunkturflaute bei wichtigen Handelspartnern setzt dem Exportweltmeister China im Juli zu. Die Ausfuhren der Volksrepublik sanken im abgelaufenen Monat mit 14,5 Prozent im Jahresvergleich stärker als erwartet, wie aus Daten der Zollbehörde vom Dienstag hervorgeht. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schlechteste Exportergebnis seit Februar 2020. Auch die Importe Chinas schrumpften im Juli mit einem Minus von 12,4 Prozent stärker als prognostiziert. Experten hatten mit einem Rückgang der Exporte um 12,5 Prozent und der Importe um 5,0 Prozent gerechnet.

Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal nur langsam, da sich die Nachfrage im In- und Ausland abschwächte. Dies veranlasste die chinesische Führung auf einer Sitzung des Politbüros im vergangenen Monat, weitere politische Unterstützung in Aussicht zu stellen.

Die Anleger an den asiatischen Märkten zeigen sich am Dienstag zunächst unbeeindruckt von den jüngsten, schlechter als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus China. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,3 Prozent höher bei 32.358 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent auf 2291 Punkte.

Börsen legen leicht zu

Die Börse in Shanghai gewann 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent. „Die schwache Inflation in China dürfte in Zukunft eine globale disinflationäre Kraft auf den Gütermärkten darstellen“, schrieben die Ökonomen der ANZ in einer Kundenmitteilung. Investoren blicken nun auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag. Sie erwarten, dass diese deutliche Unterschiede in der Preisentwicklung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zeigen werden.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,6 Prozent auf 143,27 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,2103 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8738 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0983 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9600 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2753 Dollar.